İsrail'in Eurovision Şarkısı Değişecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail'in Eurovision Şarkısı Değişecek

İsrail'in Eurovision 2024 şarkı yarışmasında yarışacak olan 'Ekim Yağmuru' adlı şarkının sözleri, siyasi tarafsızlık kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle değiştirilecek. İsrail devlet televizyonu Kan, şarkının sözlerinin değişmeyeceğini açıklamış olsa da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, gerekli değişikliklerin yapılması çağrısında bulunmuştu. İsrail Eurovision yarışmasını dört kez kazanmıştı. Yarışma, Mayıs ayında İsveç'te düzenlenecek.

03.03.2024 20:30  Güncelleme: 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yılın kazananı İsveç'in ev sahipliği yapacağı Eurovision 2024 şarkı yarışmasında bu günlerde Gazze savaşının etkileri hissediliyor.

Yarışmanın organizatörleri, geçtiğimiz hafta İsrail'in yarışacağı 'Ekim Yağmuru' adlı şarkının sözlerinin "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek şarkıyı yarışmadan men etmişti.

İsrail devlet televizyonu Kan, ilk olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısına gönderme yapan şarkının sözlerinin değişmeyeceğini ilan etmişti.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin yarışmaya katılmasını sağlayacak "gerekli değişikliklerin" yapılması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Kan, yarışmada İsrail adına yer alacak şarkının sözlerinin değişmesi için organizatörlere başvuruda bulundu.

İsrail Eurovision yarışmasını şimdiye kadar dört kez kazandı. Eurovision 2024, Mayıs ayında İsveç'te yapılacak.

İsrail kamu yayıncısı Kan, Pazar günü yaptığı açıklamada, ülke adına yarışma için öne çıkan iki şarkının da söz yazarlarıyla temasa geçildiğini, şarkıların "sanatsal özgürlüğünü koruyarak sözlerini yeniden düzenlemelerini" istediğini kaydetti.

Devlet televizyonunun açıklamasında, Cumhurbaşkanı Herzog'un, "İsrail Devleti'ni boykot etmek isteyenler olduğunun" altını çizdiği de aktarıldı ve İsrail'in "uluslararası ortamda mutlaka sesini duyurması gerektiğine" vurgu yapıldı.

İsrail'in şarkısı, 20 yaşındaki şarkıcı Eden Golan tarafından seslendirilecek.

Ekim Yağmuru adlı şarkının sözleri İngilizce yazılmıştı. Şarkının sözlerinde, "Hepsi iyi çocuklardı, her biri. Erkeklerin ağlamadığını kim söylemiş? Saatlerce... Ve çiçekler. Hayat korkaklar için bir oyun değil" ifadeleri yer alıyor.

Şarkıdaki "çiçek" sözlerinin, savaşta hayatını kaybedenlere yapılmış bir gönderme olduğu belirtiliyor.

2009'da Gürcistan'ın yarışmadaki şarkısı da organizatörler tarafından reddedilmişti. İngilizce "We Don't Wanna Put In" adlı şarkı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık bir göndermede bulunduğu gerekçesiyle geri çevrildi.

Öte yandan, aralarında İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'in de bulunduğu bazı ülkelerin sanatçıları, Gazze'deki savaştan dolayı İsrail'in yarışmaya katılımının askıya alınması çağrısında bulundu.

Bir kısmı, bunun gerekçesi olarak Rusya'nın iki yıl önce başlayan Ukrayna işgali sonrası diskalifiye edilmesini gösterdi.

Yarışmanın organizatörleri ise bu çağrıları geri çevirerek, "Ukrayna ve Gazze'deki durumun farklı olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: BBC

Isaac Herzog, İsrail, Herzog, Uluslararası İlişkiler, Müzik, Medya, Magazin, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Eurovision Şarkısı Değişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türk Kızılayı, Gazze'ye 2.700 ton yardım malzemesi gönderiyor
    19:49 Türk Kızılayı, Gazze'ye 2.700 ton yardım malzemesi gönderiyor

    Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yaklaşık 2 bin 700 tonluk yardım malzemesinin Gazze'ye ulaştırılacağını duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılay ekiplerince hazırlanan bir geminin Mersin'den hareket ederek Mısır'a ulaşacağını ve ardından yardım malzemelerinin tırlarla Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderileceğini belirtti. Türk Kızılayı, devlet ve AFAD ile birlikte Gazze için büyük bir yardım operasyonu gerçekleştirerek, milletin emanetlerini Gazze halkına ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

  • İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
    19:41 İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı

    İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.İsrail ordusu daha önce de Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştirmiş, bu saldırılarda 118 kişi ölmüş ve 760 kişi yaralanmıştı.

  • İsrail, Hamas'ın elindeki rehinelerin isimlerini talep ediyor
    18:38 İsrail, Hamas'ın elindeki rehinelerin isimlerini talep ediyor

    Hamas temsilcileri ve aracılar Mısır'a ulaştı, İsrail rehinelerin isimlerini talep etti

  • Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
    18:33 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yüzeyden 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre illerde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

BBC

19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:16 Böylesi daha önce görülmedi Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi gol Böylesi daha önce görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
17:51 Kahire’deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır’a gelmeyiz Kahire'deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gelmeyiz
17:40 Canlı anlatım Dev derbide tek gol var Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var
18:59 İzmir’de milyonluk tekne alev alev yandı İzmir'de milyonluk tekne alev alev yandı
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 20:51:07. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Eurovision Şarkısı Değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement