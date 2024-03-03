İsrail'in Eurovision Şarkısı Değişecek

Dünya

Geçen yılın kazananı İsveç'in ev sahipliği yapacağı Eurovision 2024 şarkı yarışmasında bu günlerde Gazze savaşının etkileri hissediliyor.

Yarışmanın organizatörleri, geçtiğimiz hafta İsrail'in yarışacağı 'Ekim Yağmuru' adlı şarkının sözlerinin "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek şarkıyı yarışmadan men etmişti.

İsrail devlet televizyonu Kan, ilk olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısına gönderme yapan şarkının sözlerinin değişmeyeceğini ilan etmişti.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin yarışmaya katılmasını sağlayacak "gerekli değişikliklerin" yapılması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Kan, yarışmada İsrail adına yer alacak şarkının sözlerinin değişmesi için organizatörlere başvuruda bulundu.

İsrail Eurovision yarışmasını şimdiye kadar dört kez kazandı. Eurovision 2024, Mayıs ayında İsveç'te yapılacak.

İsrail kamu yayıncısı Kan, Pazar günü yaptığı açıklamada, ülke adına yarışma için öne çıkan iki şarkının da söz yazarlarıyla temasa geçildiğini, şarkıların "sanatsal özgürlüğünü koruyarak sözlerini yeniden düzenlemelerini" istediğini kaydetti.

Devlet televizyonunun açıklamasında, Cumhurbaşkanı Herzog'un, "İsrail Devleti'ni boykot etmek isteyenler olduğunun" altını çizdiği de aktarıldı ve İsrail'in "uluslararası ortamda mutlaka sesini duyurması gerektiğine" vurgu yapıldı.

İsrail'in şarkısı, 20 yaşındaki şarkıcı Eden Golan tarafından seslendirilecek.

Ekim Yağmuru adlı şarkının sözleri İngilizce yazılmıştı. Şarkının sözlerinde, "Hepsi iyi çocuklardı, her biri. Erkeklerin ağlamadığını kim söylemiş? Saatlerce... Ve çiçekler. Hayat korkaklar için bir oyun değil" ifadeleri yer alıyor.

Şarkıdaki "çiçek" sözlerinin, savaşta hayatını kaybedenlere yapılmış bir gönderme olduğu belirtiliyor.

2009'da Gürcistan'ın yarışmadaki şarkısı da organizatörler tarafından reddedilmişti. İngilizce "We Don't Wanna Put In" adlı şarkı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık bir göndermede bulunduğu gerekçesiyle geri çevrildi.

Öte yandan, aralarında İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'in de bulunduğu bazı ülkelerin sanatçıları, Gazze'deki savaştan dolayı İsrail'in yarışmaya katılımının askıya alınması çağrısında bulundu.

Bir kısmı, bunun gerekçesi olarak Rusya'nın iki yıl önce başlayan Ukrayna işgali sonrası diskalifiye edilmesini gösterdi.

Yarışmanın organizatörleri ise bu çağrıları geri çevirerek, "Ukrayna ve Gazze'deki durumun farklı olduğu" değerlendirmesini yaptı.