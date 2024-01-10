İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 23 bin 357 sivilin hayatını kaybettiğini, 59 bin 410 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 147 sivilin öldüğünü, 243 sivilin ise yaralandığını belirtti.