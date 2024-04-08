İsrail'in Han Yunus'taki birliklerini azaltmasıyla binlerce kişi bölgeye geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail'in Han Yunus'taki birliklerini azaltmasıyla binlerce kişi bölgeye geri döndü

İsrail\'in Han Yunus\'taki birliklerini azaltmasıyla binlerce kişi bölgeye geri döndü

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan birliklerinin sayısını azaltacağı yönündeki açıklamasından sonra "binlerce" kişinin bölgeye geri döndüğü düşünülüyor.

08.04.2024 18:14  Güncelleme: 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan birliklerinin sayısını azaltacağı yönündeki açıklamasından sonra "binlerce" kişinin bölgeye geri döndüğü düşünülüyor.

İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Peter Lerner Pazar günü yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki görevlerin tamamlandığını, ancak Gazze'de "ciddi bir gücün" operasyona devam edeceğini söyledi.

Bu açıklamayla birlikte aylardır İsrail'in bombardımanı altındaki Han Yunus'a dönenler evlerini ve enkaz altında kalan yakınlarını aramaya başladı.

Uydu verilerine göre savaşın başlangıcından bu yana kentteki binaların en az yüzde 55'i, yani yaklaşık 45 bin bina hasar gördü ya da yıkıldı.

BBC'ye konuşan Akram isimli bir gazeteci, "binlerce" kişinin Han Yunus'a döndüğünü söyledi.

Ancak tam olarak kaç kişinin bölgeye dönüş yaptığı teyit edilemiyor.

Akram'a göre Han Yunus'ta görev yapan polis veya herhangi bir yardım kuruluşu bulunmuyor.

BBC'nin konuştuğu pek çok kişi bölgede deprem vurmuş gibi bir yıkım olduğunu, evlerinin enkaza dönüştüğünü söylüyor.

"Geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı" diyen Najwa Ayyash şöyle devam ediyor:

"Evimizin neredeyse tamamen yok olduğunu gördüm. Üçüncü kata çıkabilmem için merdiven yoktu. Kardeşim yukarı tırmanmayı başardı ve çocuklarım için bize kıyafet getirdi."

Asad Abu Ghalwa ise kendisinin ve komşusunun evlerinin "dümdüz edildiğini" söylüyor.

Ghalwa, "Evimizi kontrol etmeye geldik. Hiçbir şey bulamadık. Sadece ailemle birlikte kalabileceğim bir yer bulmak istemiştim" diyor.

Han Yunus'taki yıkım bir kişi tarafından "gerçek dışı" diye nitelendirildi.

Ahmad Abu Reesh adlı bir Gazzeli, "Evimize ne olduğunu görmek için geldik ama evimizi bulamadık. Bir moloz yığını var yerinde. Burada yaşamak veya hareket bile etmek mümkün değil. Hayvanlar bile burada yaşayamaz, insanlar nasıl yaşasın?" diye konuştu.

BBC Arapça'ya konuşan Hamed Yaser Ahmed Abo Hayah ise bölgenin "tam anlamıyla yıkıma" uğradığını söylüyor.

7 aydır kıyafetlerini değiştiremediğini söyleyen Hayah, "Uyumadan önce yıkıyorum, sonra pencereye asıyorum ve sabah olduğu gibi giyiyorum. Burada hayat yok" diyor.

'Gözlerimiz açık uyuyoruz'

BBC Arapça'ya konuşan 14 yaşındaki Saad Ouda, evi olmasa bile Han Yunus'a dönmek istediğini söylüyor.

"Han Yunus'a gidin ve her şeyin yıkılmış olduğunu göreceksiniz, evlerimiz yıkıldı" diyen Ouda şöyle devam ediyor:

"Yine de Refah'ta kalmaktansa evimin kalıntıları üzerinde yaşamayı tercih ederim. Kardeşlerim korkuyor ve ağlıyorlar. Hayattaki tek dileğim evime dönmek ve huzur içinde yaşamak. Bu kadar aşağılanma ve bombardıman yeter. Burada, Refah'ta gözlerimiz açık uyuyoruz."

Kendisi ve pek çok çocuk için Gazze'de yaşamın savaştan ibaret olduğunu söyleyen Ouda, "Ne yapabiliriz? Biz Gazze'deki çocuklar olarak dünyanın geri kalanındaki çocuklar gibi hayatın tadını çıkarma ayrıcalığına sahip değiliz. Hiçbir şey, oyun yok, su yok, yemek yok" diye devam ediyor.

'İsrail'in Han Yunus'tan çekilmesi Refah'taki insani krizi hafifletebilir'

BBC'ye konuşan savunma ve istihbarat şirketi Sibylline'ın genel müdürü Justin Crump, İsrail ordusunun Han Yunus'tan çekilmesinin Refah'taki insani sorunları hafifletebileceğini söylüyor.

Bunun aynı zamanda Refah'a düzenlenecek herhangi bir kara harekatını kolaylaştırabileceğini söyleyen Crump, "[İsraillilerin] Han Yunus ve diğer yerlerden çekilmesi, nüfus baskısının kısmen Refah'tan dağılmasına izin verebilir" diyor.

Crump, İsrail'in "Refah'tan ve planladığı saldırıdan vazgeçmediğine" inandığını, kuvvetlerin muhtemelen toparlandığını ve operasyonların bir sonraki aşamasını düşündüğünü söylüyor.

Aralık'tan bu yana bombardıman altında

Pazar günü yapılan açıklamadan sonra İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunun devamı ve rehine takası anlaşması ekseninde gelişmeler devam ediyor.

Haftalardır Refah'a yönelik operasyon sinyali veren İsrail ve Hamas arasında Kahire'deki müzakereler devam ediyor.

Dünya liderlerinden ateşkes baskısı ise devam ediyor.

Aralık başında İsrail, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'a yoğun hava saldırıları düzenledi.

5 Aralık'ta ise İsrail ordusu kara kuvvetlerinin bölgeye girdiğini duyurdu.

O tarihten bu yana İsrail ordusu Han Yunus'un merkezini yoğun bir şekilde bombaladı.

İsrail ordusu Mart ayında Hamas üyelerinin orada bulunduğu iddiasıyla Nasır hastanesine bir baskın düzenledi.

Nasır hastanesinin etrafındaki bölge bir zamanlar yoğun bir nüfusa sahipti. Sokaklarda birçok dükkan ve cam bulunuyordu. Bölgede bir futbol stadyumu da vardı.

3 Nisan'da çekilen uydu görüntüleri bölgenin büyük bölümünün dümdüz olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: BBC

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Han Yunus'taki birliklerini azaltmasıyla binlerce kişi bölgeye geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MÜSİAD Malatya Şubesi Hayırseverlerin Desteğiyle Yardım Kolilerini Gazze'ye Ulaştırdı
    19:32 MÜSİAD Malatya Şubesi Hayırseverlerin Desteğiyle Yardım Kolilerini Gazze'ye Ulaştırdı

    MÜSİAD Malatya Şubesi, Türk Kızılay Derneği, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak hazırlanan yardım kolileri Gazze'ye gönderildi. MARIN adlı gemiye yüklenen 2 bin 737 tonluk insani yardım malzemeleri, Gazze'ye gönderilen en büyük yardım oldu. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Alçin, yardımların devam edeceğini belirterek, Filistinlilere ulaşan yardım kolileri için teşekkürlerini iletti.

  • Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı
    19:17 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden işgal girişimine ve yaşanan insani krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı basın açıklamasında "İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

  • İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'ta büyük yıkım
    18:23 İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'ta büyük yıkım

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiği Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından büyük bir yıkım görüntülendi. Kentteki camiler, hastaneler ve okullar dahil birçok bina enkaza dönerken, altyapı da büyük zarar gördü. İsrail ordusu ayrıca kentin hareketini kısıtlamak için birçok yol yıktı. İsrail saldırıları nedeniyle kenti terk eden Filistinliler, ordunun çekilmesinin ardından evlerine dönmeye başladı.

BBC

19:17 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e yönelik tedbir kararları alındı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı
17:47 İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
17:33 Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu
16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
18:44 Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan’dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum
18:01 Fenerbahçe’den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 19:33:07. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Han Yunus'taki birliklerini azaltmasıyla binlerce kişi bölgeye geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement