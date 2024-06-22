İsrail\'in saldırısında 22 savaş mağduru hayatını kaybetti

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(ANKARA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze ofislerinin bombalanması sonucu zarar gördüğünü, komite binası etrafına sığınan 22 savaş mağduru kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hamas'ın açıklamasına göre İsrail'in 'yerinden edilen insanların bulunduğu ICRC binası etrafındaki çadırlara yönelik saldırısında' 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

ICRC, X hesabı üzerinden "Cuma öğleden sonra, Kızıl Haç Komitesi'nin ofis ve konutlarının metrelerce yakınına büyük kalibreli mermiler düştü" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, hayatını kaybeden 22 kişinin naaşlarının ve saldırıda yaralanan 45 kişinin yakınlardaki bir Kızılhaç Bölge Hastanesine sevkedildiği, ardından daha fazla ölüm haberi geldiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm tarafların sivillere ve insani yardım tesislerine zarar vermemek için önlem alma yükümlülüğü olduğunun altı çizildi.

Saldırının gerçekleştirildiği Al-Mawasi bölgesi 'insani güvenli bölge' olarak belirlenmişti ve binlerce savaş mağduru Filistinli, İsrail'in güneydeki Rafah şehrine saldırmasının ardından buraya kaçmıştı.