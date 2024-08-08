İsrail Maliye Bakanı\'nın Gazze açıklaması tepki çekti

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'ye insani yardımların engellenmesinin 'halkı ve adil' olduğuna ilişkin açıklaması, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in tepkisini çekti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, yaptığı açıklamada sivil halkın kasıtlı olarak açlığa mahkum edilmesinin bir 'savaş suçu' olduğunu hatırlatarak, "Uluslararası hukuk daha açık olamazdı. Sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılması bir savaş suçudur. Bakan Smotrich'in sözlerinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz ve İsrail hükümetinin bu sözleri geri çekmesini ve kınamasını bekliyoruz" dedi.

"ALÇAKLIĞIN ÖTESİNDE"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Smotrich'in açıklamasını 'alçaklığın ötesinde' olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yaptığı son açıklamaları şiddetle kınamaktadır. Sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılması bir savaş suçudur. Bakan Smotrich'in 'rehineler iade edilene kadar' İsrail'in '2 milyon sivili açlıktan öldürmesine' izin vermenin 'haklı ve ahlaki olabileceğini' söylemesi alçaklığın da ötesindedir. Uluslararası hukuku ve insanlığın temel ilkelerini küçümsediğini bir kez daha ortaya koymaktadır. İsrail hükümetinin Bakan Smotrich'in sözleriyle arasına kesin bir mesafe koymasını ve Sde Teiman cezaevinde rapor edilen işkence eylemleri konusunda şeffaflık sağlamasını bekliyoruz."