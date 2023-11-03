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İsrail ordusu, Gazze'deki ambulans konvoyu saldırısı sonrası yine aynı bahanenin arkasına saklandı - Son Dakika

İsrail ordusu, Gazze'deki ambulans konvoyu saldırısı sonrası yine aynı bahanenin arkasına saklandı

Son Güncelleme: 03.11.2023 22:57

Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'nin ana girişine İsrail ordusu tarafından yapılan saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Katliama ilişkin İsrail tarafından skandal bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, iddiaya göre Hamas üyelerinin ambulans kullandığının tespit edildiği ve İsrail savaş uçakları tarafından ambulans konvoyunun vurulduğu açıklandı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki ambulans konvoyunu vurmasının etkileri hala devam ederken İsrail'den skandal bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, istihbarat raporlarına göre Hamas üyelerinin ambulans kullandığının tespit edilmesi üzerine saldırının gerçekleştiği bildirildi.

İSRAİL'DEN KANLI SALDIRI SONRASI PİŞKİN AÇIKLAMA

İsrail ordusu Gazze'de Şifa Hastanesi'nin önündeki kanlı ambulans saldırısına ilişkin dehşete düşüren bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "Ambulans kullanılarak bir Hamas hücresinin kimliği belirlendi. Buna karşılık bir IDF uçağı, ambulans içinde faaliyet gösteren Hamas teröristlerini vurarak etkisiz hale getirdi. Gazze'deki bu bölgenin savaş alanı olduğunu vurguluyoruz. Siviller kendi güvenlikleri için sürekli olarak güneye doğru tahliyeye çağrılıyor." denildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki ambulans konvoyu saldırısı sonrası yine aynı bahaneye sığındı

KANLI AMBULANS KONVOYU SALDIRISI

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti. Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

3 BÜYÜK HASTANE HEDEF ALINDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Gazze'deki ambulans konvoyu saldırısı sonrası yine aynı bahanenin arkasına saklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'deki ambulans konvoyu saldırısı sonrası yine aynı bahanenin arkasına saklandı - Son Dakika
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