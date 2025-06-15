İsrail Saldırılarında 128 Ölü

İRAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 128 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Ukrayna ise İsrail'in İran'a saldırılarında 3'ü çocuk 5 Ukraynalının hayatını kaybettiğini duyurdu.
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