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Gazze'de rehinelerin aileleri insani yardım sevkiyatlarını protesto etmek için yola çıktı - Son Dakika
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Gazze'de rehinelerin aileleri insani yardım sevkiyatlarını protesto etmek için yola çıktı

Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin aileleri, Gazze'ye her gün gönderilen insani yardım sevkiyatlarını protesto etmek amacıyla Kerem Şalom sınır kapısına gitmek üzere yola çıktı. Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellemeye çalışacak olan aileler, rehinelerin durumunu değerlendirmek ve temel insani ve tıbbi ihtiyaçları sağlamak için Kızıl Haç yetkililerine erişim sağlanmadığı bir dönemde harekete geçti.

Gazze\'de rehinelerin aileleri insani yardım sevkiyatlarını protesto etmek için yola çıktı
09.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:30
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Gazze'de Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin aileleri, Gazze'ye her gün gönderilen insani yardım sevkiyatlarını protesto etmek amacıyla Kerem Şalom sınır kapısına gitmek üzere yola çıktı. Rehinelerin durumunu değerlendirmek ve temel insani ve tıbbi ihtiyaçları sağlamak üzere Kızıl Haç yetkililerine erişim sağlanmadığı bir dönemde, Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellemeye çalışacak.

İbranice medya kaynaklarına göre, araç konvoyu şu anda sınır kapısına doğru ilerliyor

22 yaşında Omer isimli rehinenin babası Shai Wenkert, İbranice yayın yapan Ynet'e şunları söyledi:"Gazze Şeridi'ne mal ve ilaç girişini engellemek amacıyla Kerem Şalom sınır kapısına varacağız. Oğlum kolit [otoimmün bir durum] yaşıyor. 7 Ekim'den beri doktor görmüyor veya ilaç alamıyor ve şu anda yüzlerce kamyonun Gazze'ye giriş yapması kabul edilemez."

İsrailli rehine aileleri, sınır kapısında protesto amaçlı Gazze'ye girmek olan yardım tırlarını engellemeye çalışıyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de rehinelerin aileleri insani yardım sevkiyatlarını protesto etmek için yola çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de rehinelerin aileleri insani yardım sevkiyatlarını protesto etmek için yola çıktı - Son Dakika
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