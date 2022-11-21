Türkiye, İstiklal'de 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'a hava harekatı düzenleyerek belirlenen terör hedeflerini imha ederken, ABD'den gelen açıklama büyük tepki çekti.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, Taksim'de PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından Türkiye'nin ekonomisini hedef alan The New York Times'ın haberini alıntılayarak Twitter'dan sivillerin öldürüldüğünü öne sürdü. Pallone aynı zamanda Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye devam edeceğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı. Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedeni de bu. Erdoğan'ın saldırganlık modeli, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin terörle savaşından rahatsız olan ABD'li isimden skandal iftira: Hastane ve sivilleri hedef aldılar - Son Dakika