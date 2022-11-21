Türkiye'nin terörle savaşından rahatsız olan ABD'li isimden skandal iftira: Hastane ve sivilleri hedef aldılar - Son Dakika
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Türkiye'nin terörle savaşından rahatsız olan ABD'li isimden skandal iftira: Hastane ve sivilleri hedef aldılar

21.11.2022 11:17

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gece harekatıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünyada gündem olurken ABD'den skandal bir açıklama geldi. Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını öne süren ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir hastane dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı" iftirasında bulundu.

Türkiye, İstiklal'de 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'a hava harekatı düzenleyerek belirlenen terör hedeflerini imha ederken, ABD'den gelen açıklama büyük tepki çekti.

SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, Taksim'de PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından Türkiye'nin ekonomisini hedef alan The New York Times'ın haberini alıntılayarak Twitter'dan sivillerin öldürüldüğünü öne sürdü. Pallone aynı zamanda Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye devam edeceğini belirtti.

"HASTANEYİ BOMBALADILAR"

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı. Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedeni de bu. Erdoğan'ın saldırganlık modeli, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Frank Pallone, Türkiye, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin terörle savaşından rahatsız olan ABD'li isimden skandal iftira: Hastane ve sivilleri hedef aldılar - Son Dakika


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