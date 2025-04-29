İSVEÇ'te bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsveç'in Uppsala şehir merkezinde bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsveç Polisi, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › İsveç'te Kuaför Salonu Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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