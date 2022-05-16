İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek - Son Dakika
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İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek

16.05.2022 08:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Üyeliklerine olumlu bakamayız" demesinin ardından NATO'ya üyelik görüşmeleri yürüten İsveç hükümetinden yeni bir hamle geldi. Bu gelişmenin ardından İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuruda bulunacaklarını açıklamalarının ardından tüm dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

HEYET ANKARA'YA GELECEK

Bu gelişmenin ardından İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, heyetin Türkiye'ye gideceğini doğrularken, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'sinin, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini belirtti.

"RUSYA İLE SINIRIMIZDA HAREKETLİLİK YAŞANACAK"

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Linde, "Rusya, hava sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, NATO ÜYELİKLERİNE NEDEN KARŞI ÇIKTIĞIMIZI ANLATTI

Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek - Son Dakika
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