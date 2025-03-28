İsveçli Gazeteci Türkiye'de Gözaltında - Son Dakika
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İsveçli Gazeteci Türkiye'de Gözaltında

İsveçli Gazeteci Türkiye\'de Gözaltında

Dagens ETC muhabiri Joakim Medin, Türkiye'deki protestoları izlemek için gözaltına alındı.

28.03.2025 18:56
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İsveç gazetesi Dagens ETC, dış haber muhabiri Joakim Medin'in Türkiye'de gözaltına alındığını açıkladı.

Gazete, muhabir Medin'in Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestoları haberleştirmek için Perşembe günü Türkiye'ye ulaştığını aktardı.

Joakim Medin'in İstanbul'a ulaştıktan sonra, editörüne sorgulanmak üzere götürüldüğüyle ilgili bir mesaj attığı ve sonra kendisinden haber alınamadığı duyuruldu.

Gazetenin yazı işleri müdürü Andreas Gustavsson, "24 saatten fazla zaman geçti ve hiçbir haber alamadık. Basın özgürlüğü saldırı altında" mesajı verdi.

Dagens ETC, Medin'in birkaç yıldır Türkiye üzerine haberler yaptığını aktardı.

Konu hakkında X hesabından bir paylaşımda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Maria M Stenergard, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'nun yerel makamlarla temas halinde olduğunu duyurdu.

Bakan Stenergard, "Gazetecilerin özgürlüğünün elinden alınmasını her zaman ciddiye alırız" mesajı verdi.

Medin, protestolar başladığından bu yana gözaltına alınan ikinci yabancı gazeteci oldu.

26 Mart'ta BBC muhabiri Mark Lowen gözaltına alınmış ve 17 saat gözaltında tutulduktan sonra 27 Mart'ta .

Lowen'a verilen tebligatta "kamu düzenine tehdit oluşturduğu" yer almıştı. Olayın ardından İletişim Başkanlığı, Lowen'ın "akreditasyon başvurusu olmadan habercilik faaliyetlerinde bulunması nedeniyle" sınır dışı edildiğini duyurdu.

İsveçli gazetecinin durumu ile ilgili henüz Türk makamlarından bir açıklama gelmedi.

11 yerel ve ulusal gazeteci gözaltına alındı

Protestolarda 1.800'den fazla kişi gözaltına alınırken bunların arasında en az 11 yerel ve ulusal gazeteci de yer alıyordu.

AFP Muhabiri Yasin Akgül, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, fotomuhabir Bülent Kılıç, İBB fotomuhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi fotomuhabiri Gökhan Kam, muhabirler Zeynep Kuray, Hayri Tunç ve Yağız Barut gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, daha sonra da serbest bırakılmıştı.

BirGün yazarı Barış İnce, sekdika.org muhabiri Zişan Gür, fotomuhabir Murat Kocabaş ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Barut ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası konu hakkında "Bırakın tutuklamaya sevki, gözaltına dahi alınmamaları gerekirdi" demişti.

DİSK Basın İş de 23 Mart'ta Saraçhane'de düzenlenen mitingde haber takibi yapan BirGün muhabiri Ebru Çelik ve BirGün çalışanı Deniz Güngör'ün polis tarafından tekmelendiğini ve copla şiddete maruz bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsveçli Gazeteci Türkiye'de Gözaltında - Son Dakika

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