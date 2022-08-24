Bilim insanlarının kafası karıştı! Bir İtalyan, maymun çiçeği, koronavirüs ve HIV'i aynı anda taşıyor

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Journal of Infection tıp dergisinde yayınlanan sunumda 36 yaşındaki bir İtalyan erkeğin 16 ila 20 Haziran tarihlerinde İspanya'ya gittiği, belirtiler yaşamaya başlayınca 2 Temmuz'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Vücudunda lezyonlar ortaya çıkan hastaya 6 Temmuz'da yapılan maymun çiçeği, Kovid ve HIV testleri sonucunda üç virüsün de kana bulaştığı tespit edildi. Henüz ismi duyurulmayan şahıs, tedavi altına alındı.

3 VİRÜSÜN AYNI ANDA BULUNDUĞU BİLİNEN TEK VAKA

Bilim insanları sunumda, hastaya diğer hastalıklarda dahil olmak üzere bir dizi test uyguladıklarını ifade ederek Kovid-19'un Omicron BA varyantı olduğunu ifade etti. Catania ve Palermo Üniversitelerinden bilim insanları, şimdiye kadar bildirilen maymun çiçeği, Kovid ve HIV virüsünün aynı anda bulunduğu bilinen tek vaka olduğuna dikkat çekti.

HIV VİRÜSÜNÜ YAKIN ZAMANDA KAPMIŞ OLABİLİR

Hastanın 2021 yılının sonlarında HIV testi yaptırdığını ve virüse rastlanmadığı ancak 6 Temmuz'daki testte HIV virüsüne rastlandığı dolayısıyla HIV virüsünü de yakın zamanda kapmış olabileceği vurgulandı.

'EŞ BULAŞMA' VAKASI

Kovid-19, maymun çiçeği ve HIV testleri aynı gün pozitif çıkan hastayla ilgili bilim insanları, vakanın üç virüsün de aynı anda bulunduğu bir 'eş bulaşma' vakası olabileceğini belirtiyor.