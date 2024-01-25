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Hindistan'da iyileşmesi için Ganj Nehri'ne sokulan kanser hastası çocuk boğularak öldü - Son Dakika
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Hindistan'da iyileşmesi için Ganj Nehri'ne sokulan kanser hastası çocuk boğularak öldü

Hindistan'da lösemili 5 yaşındaki bir çocuk, ailesi tarafından iyileşeceği inancıyla Ganj Nehri'ne bırakıldı. Uzun süre suda kalan küçük çocuk, bir süre sonra boğularak öldü. Görüntülerde, çocuğun annesinin dua ederken teyzesinin çocuğu uzun süre suyun altında tuttuğu, ailenin müdahale etmeye çalışan çevredekilere de saldırdığı görüldü.

25.01.2024 - 15:41,
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Hindistan'da iyileşmesi umuduyla ailesi tarafından Ganj Nehri'ne sokulan 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

KANSER HASTASI ÇOCUĞU İYİLEŞMESİ İÇİN NEHRE SOKULDU

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Lösemi hastası olan 5 yaşındaki çocuğun ailesi, evlatlarını iyileşmesi umuduyla Ganj Nehri'ne götürdü. Tören düzenleyen aile çocuğu bir süre sonra nehre soktu.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Anne dua ederken, teyzesi ise çocuğu uzun süre suyun altında tuttu. Bir süre sonra çocuk hareketsiz kalırken, aile müdahale etmek isteyen çevredeki insanlara da saldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HİNDUİZM'DE GANJ NEHRİ

Ganj Nehri, Hinduizm'de dini ve kültürel bir öneme sahip olup, inananlar tarafından kutsal kabul edilir. Nehir, manevi özelliklere sahip olduğuna, günahları temizleyebileceğine ve kirleri emebileceğine inanılır. Bu olay, sadece bir çocuğun yaşamını yitirmesiyle sınırlı olmayıp, aynı zamanda ülkedeki geleneksel inançlar ile modern sağlık sorunları arasındaki gerilimi yansıtan bir trajedi olarak öne çıkıyor.

Hindistan\'da iyileşmesi için Ganj Nehri\'ne sokulan kanser hastası çocuk boğularak öldü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: İneğe tapan toplumdan ne bekliyodunuzki olacağı bu Allah akıl sağlığından mahrum etmesin olan subyene olmus Yanıtla 0 2

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SON DAKİKA: Hindistan'da iyileşmesi için Ganj Nehri'ne sokulan kanser hastası çocuk boğularak öldü - Son Dakika
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