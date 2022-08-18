Japonya genelinde 'Çok Yaşa Sake' yarışması başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya genelinde 'Çok Yaşa Sake' yarışması başladı

18.08.2022 11:40
Japonya genelinde 'Çok Yaşa Sake' yarışması başladı

Japonya Ulusal Vergi Dairesi, ülkede küçülen alkollü içecek pazarını canlandırmak ve sorunlarını çözmek için ilginç bir yönteme başvurarak alkollü içecek tanıtım yarışması başlattı.

Japonya Ulusal Vergi Dairesi, ülkede küçülen alkollü içecek pazarını canlandırmak ve sorunlarını çözmek için ilginç bir yönteme başvurarak alkollü içecek tanıtım yarışması başlattı. Yarışma dünya basınına 'Çok Yaşa Sake' (Sake Viva!) kampanyası olarak yansıdı.

Hükümete bağlı Ulusal Vergi Dairesi genç nüfusun düşük alkol tüketimi, Kovid-19 salgınının ticareti sekteye uğratması ve yaşam tarzlarını etkilemesi, Ukrayna- Rusya Savaşı gibi nedenlerden dolayı küçülen yerli alkollü içecek pazarını canlandırmak için yarışma başlattı. Yetkililer, yarışma için özel açtıkları web sitesinde "Bu projede gençlerden kendi iş planlarını önermelerini isteyerek, Japon alkollü içeceklerinin geliştirilmesi ve tanıtımı için gençlere hitap edeceğiz ve aynı zamanda planlarını duyurarak sektörü canlandıracağız" denildi.

JAPON MEDYASI ELEŞTİRDİDünya basınına 'Sake Viva!' (Çak Yaşa Sake) adıyla yansıyan yarışmaya yapılacak başvuruların Eylül ayında sona ereceği ifade edildi. Yarışmaya katılmak isteyen 20 ila 39 yaş arasındaki gençlerden, alkollü içecek pazarını canlandırma ve sorunlarını çözmek için kampanya veya tanıtım iş planı hazırlamaları gerektiği belirtildi.Katılım şartlarında başvuru sahibinin ikamet ettiği ülke veya bölge ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığının altı çizildi. Öte yandan yarışma sağlıksız bir alışkanlığı teşvik ettiği için bazı Japon medya organları tarafından eleştirildi.

YORUMLAR
500
Çin silahlı kuvvetleri, Rusya'nın düzenlediği tatbikata katılacak Çin silahlı kuvvetleri, Rusya'nın düzenlediği tatbikata katılacak Japonya'da son bir günde 255 bin Kovid-19 vakası saptandı Japonya'da son bir günde 255 bin Kovid-19 vakası saptandı
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya genelinde 'Çok Yaşa Sake' yarışması başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:43:39. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya genelinde 'Çok Yaşa Sake' yarışması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement