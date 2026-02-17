Jesse Jackson Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Jesse Jackson Hayatını Kaybetti

17.02.2026 13:28
ABD'li sivil haklar lideri Jesse Jackson, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık sorunları yaşıyordu.

(ANKARA) - ABD'de sivil haklar mücadelesinin önde gelen isimlerinden, siyahi Amerikalıların siyasal temsili ve sosyal adalet mücadelesinin sembol figürlerinden Jesse Jackson, 84 yaşında yaşamını yitirdi. 1960'lı yıllarda ABD'deki sivil haklar hareketinde aktif rol oynayan Jackson, Martin Luther King Jr.'ın 1968'de suikast sonucu öldürülmesinin ardından, siyahi Amerikalıların siyasi ve toplumsal taleplerini ulusal düzeyde dile getiren en etkili isimlerden biri haline gelmişti.

Jackson'ın ölümü ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamayla doğrulandı. Açıklamada, Jackson'ın "huzur içinde hayatını kaybettiği" belirtilirken, ölüm nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Ailesi ve kurucusu olduğu Rainbow PUSH Coalition tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Jackson, kasım ayında nadir ve ağır seyreden nörodejeneratif bir hastalık olan progresif supranükleer palsi (PSP) nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Jackson, 2017 yılında Parkinson hastalığına yakalandığını kamuoyuna açıklamıştı.

"Gökkuşağı koalisyonu" olarak adlandırdığı yaklaşımıyla, siyahiler, Latinler, yoksullar ve işçi sınıfını kapsayan geniş bir toplumsal ittifakı savunan Jackson, özellikle Demokrat Parti kurultaylarında yaptığı etkileyici konuşmalarla dikkati çekti. "Umudu zinde tutun" sloganı, Jackson'ın siyasi söylemiyle özdeşleşmişti. Jesse Jackson, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle kamuoyundan büyük ölçüde uzak bir yaşam sürdürüyordu."

Kaynak: ANKA

Dünya, Son Dakika

