Julian Assange'ın ABD'ye iade davası ertelendi - Son Dakika
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Julian Assange'ın ABD'ye iade davası ertelendi

Julian Assange\'ın ABD\'ye iade davası ertelendi

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Assange'ın hemen iade edilemeyeceğine hükmederek, davayı 20 Mayıs'a erteledi. Mahkeme, ABD makamlarının Assange'ın akıbeti konusunda daha fazla güvence vermesini talep etti.

26.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:42
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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen ABD'ye iade davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Assange'ın hemen iade edilemeyeceğine hükmederek, davayı 20 Mayıs'a erteledi.

Yüksek Mahkeme, ABD makamlarının Assange'ın akıbeti konusunda daha fazla güvence vermesini talep etti.

Söz konusu güvenceler, Assange'ın, ifade özgürlüğünü de kapsayan ABD Anayasası Birinci Değişiklik Maddesi'ne istinat edip edemeyeceği ve ölüm cezasına maruz kalıp kalmayacağı konularında bekleniyor.

Mahkeme ayrıca, Washington güvence vermezse, Assange'ın "ifade özgürlüğünün ihlali ve ölüm cezası alma ihtimali" gibi gerekçelerle yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğine hükmetti.

İngiltere'de 2019'dan bu yana hapishanede olan Assange'ın, ABD tarafından 2010-2011 yıllarında gizli askeri belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle iadesi isteniyor.

Assange, ABD'ye iade talebine karşı beş yıldır hukuki mücadele veriyor.

Bugünkü duruşmada, verilen kararın tersi yönde bir karar çıksaydı, 52 yaşındaki Assange'ın önümüzdeki günler içerisinde ABD'ye iade edilebileceği değerlendiriliyordu.

Julian Assange kimdir, Wikileaks nedir?

Assange, gençlik yıllarda bilgisayar programcısı olarak şöhret kazandı.

1995'te ülkesi Avustralya'da bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla cezaya çarptırıldı ancak bunu bir kez daha yapmayacağına söz vermesi üzerine hapse girmedi.

2006'da Wikileaks websitesini kurdu. Wikileaks bugüne kadar on milyondan fazla gizli belgeyi yayımladığını iddia ediyor. Belgeler arasında savaş, casusluk ve yolsuzlukla bağlantılı resmi raporlar da var.

2010'da ABD ordusuna ait helikopterden çekilmiş ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta 18 sivilin öldürülüş anını gösterdiği belirtilen bir video Wikileaks'te yayınlandı.

Bunlarla birlikte ABD ordusunun eski istihbarat analisti Chelsea Manning'in sızdırdığı binlerce gizli belge de Wikileaks'te yayımlandı.

Bu belgelere göre ABD ordusu Afganistan savaşı sırasında yüzlerce sivili öldürmüş ancak bunlar resmi raporlara girmemişti.

2019'da ABD Adalet Bakanlığı sızıntıyı ülkenin "tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımladı.

ABD yetkililerinin avukatları, bilgilerin yayımlanmasının Afganistan ve Irak'ta adı geçen kişileri "ciddi zarar, işkence ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını" söyledi.

Assange ise dosyaların ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ciddi ihlalleri ortaya çıkardığını ve kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu vurguladı.

Gizli bilgileri elde etmek amacıyla askeri veritabanlarına sızmak üzere komplo kurmakla suçlandı ve 18 suçtan yargılanmasına karar verildi.

ABD yetkilileri, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerini başlattı.

Avukatları suçlu bulunması halinde 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını söylüyor. Ancak ABD hükümeti dört ila altı yıl arası bir hapis cezasının daha muhtemel olduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Julian Assange'ın ABD'ye iade davası ertelendi - Son Dakika

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