Kaçırılma sinyali veren Dubai uçağı Tebük'e indi, alarm pilot tartışmasından çıktı - Son Dakika
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Kaçırılma sinyali veren Dubai uçağı Tebük'e indi, alarm pilot tartışmasından çıktı

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Kaçırılma sinyali veren Dubai uçağı Tebük\'e indi, alarm pilot tartışmasından çıktı
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Ürdün hava sahasında kaçırılma sinyali veren Dubai-Tel Aviv yolcu uçağı, Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na iniş yaptı. Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu uçakta incelemede kaçırılma veya dış müdahale olmadığı, alarmın kokpitteki pilot tartışmasından kaynaklandığı bildirildi.

DUBAİ'den Tel Aviv'e gitmekte olan yolcu uçağı, Ürdün hava sahasında uçak kaçırılma acil durum sinyali verdikten sonra Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na iniş yaptı. Kaçırılma şüphesiyle İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu uçaktaki alarmın, kokpitte pilotlar arasında çıkan tartışmadan kaynaklandığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden İsrail'in Tel Aviv kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, Ürdün semalarındayken ilk olarak uluslararası genel acil durum kodu olan '7700' sinyalini verdi. Uçak kısa bir süre sonra ise yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma anlamına gelen '7500' kodunu yayımladı. Ürdün üzerinde yön değiştiren ve uçuş takip sitelerinden kaybolan uçakta yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Uçaktan alınan kaçırılma sinyalinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları uçağa doğru havalandırılırken, son olarak Suudi Arabistan'daki Tebük Havalimanı yakınlarında takip sistemlerinde görülen uçak, kısa süre sonra havalimanına iniş yaptı. İsrail güvenlik kaynakları tarafından yapılan incelemelerin ardından uçakta herhangi bir kaçırılma ya da dış müdahalenin söz konusu olmadığı duyuruldu. Uçağın acil durum sinyali vermesine ve alarm durumuna geçilmesine kokpitteki pilotlar arasında yaşanan tartışmanın yol açtığı aktarıldı.

Kaynak: DHA
Suudi ArabistanHavacılıkTel AvivGüvenlikUlaşımGüncelTebükÜrdünPilotDubaiDünyaSon Dakika

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