Sosyal medyada ilginç itiraflarda bulunulmaya devam ediyor. Dünya genelinde kullanıcıların olduğu bir sosyal medya platformunda yapılan itiraf ise güne damga vurdu.
Paylaşıma göre, 18 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadın, eşinin aracına bindiği sırada torpido gözünde bir kutu fark etti. Hemen kutuya bakan kadın, bunun cinsel artırıcı hap olduğunu anladı. Hapların üçünün kullanıldığını gören kadın aldatıldığının farkına vardı.
Kadın, bu olaydan sonra kocasının hareketlerini takip etti ve kendisine eskisinden daha iyi baktığını gördü. Olayın düğümü ise çok geçmeden çözüldü. Kocasının her hafta sonu gittiği ilçeyi takip ettiren kadın, eşinin üvey kardeşinin evine gittiğini belirledi.
Olayın ardından kocasıyla konuşan kadın, kocasının aldatma iddialarını reddettiğini belirterek, bir arkadaşıyla çay içmeye gittiği şeklinde savunma yaptığını belirtti. Ancak ikilinin boşanma aşamasına girdi.
Son Dakika › Dünya › Kardeşiyle kocasının ilişkisini, arabada bulduğu cinsel gücü artırıcı hap sayesinde öğrendi - Son Dakika Dünya