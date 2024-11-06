Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı - Son Dakika
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Dünya

Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

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Katar'da anayasa değişikliği için düzenlenen referandumda sandıktan yüzde 90,6 "evet" oyu çıktı. Katılım oranı %84 olan oylamada halk seçimlerin kaldırılması yönünde oy kullandı.

06.11.2024 15:57  Güncelleme: 16:28
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Katar'da anayasa değişikliği için düzenlenen referandumda sandıktan yüzde 90,6 "evet" oyu çıktı. Oylamadan çıkan sonuçla birlikte ülkede seçimler kaldırıldı.

İçişleri Bakanı ve Genel Referandum Komitesi Başkanı Halife bin Hamed Al Sani, Katar Televizyonu'nda canlı yayınında referandum sonuçlarını açıkladı.Referanduma katılım oranının yüzde 84 olduğunu belirten Al Sani, geçerli oyların yüzde 90,6'sının anayasa değişikliklerini onayladığını duyurdu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün referanduma katılarak anayasa değişikliklerine 'evet' oyu veren Katarlılar, geçmişten gelen birlik, dayanışma ve vatan sevgisinin meyvelerini kutladılar. Birlik ve adalet gibi değerlerimizi koruyacak ve onlara sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

AL SANİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise X hesabından yaptığı açıklamada referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti; "Liderlik ile halk arasındaki güçlü bağı ve yönetici ile halk arasındaki sevgi ve güveni yansıtan bu referandumun başarısından dolayı Sayın Emirimi ve Katar halkını tebrik ediyorum. Referandum, sadakat ve aidiyet ruhunu gözler önüne serdi; Yüce Emir'e, vefalı halkımıza ve aziz vatanımıza, anayasaya sözde ve eylemde sadık kalma taahhüdümüzü yineliyoruz."

ÜLKEDE ARTIK SEÇİM YAPILMAYACAK

Katar'da yüzde 84 katılım ile yapılan "seçimlerin yapılmaması" ile ilgili referandumda "yüzde 90 evet" çıktı. Ülkede artık seçim yapılmayacak.

Katar\'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Politika, Gündem, Hukuk, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Harun Çelik:
    Bizdede kaldırılsın ekepe nasıl olsa kaybettiği yerleri çete usulü kayyumla gasp ediyor seçim masrafına ne gerek var padişahlıkla yönetilelim 20 28 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    bizdede akp nasilsa hile ile kayyum ile ele geciriyor secime secmene saygi yok 17 17 Yanıtla
  • Latif Gulay:
    iş böyle olucak zaten helal 7 9 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    Bizdekinin hayalini kurduğu sistem. şimdi tutmuş gayri resmi sözcüsü Bahçeli yolu ile genel af vs diyerek anayasa için yol arıyor 9 7 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ne güzel ne güzel darısı bizim ülkenin başına diyorum... Kendi elleriyle özgürlüğünden vazgeçen bir toplumun için yapılabilecek hiç bir şey yoktur!!Bizi yönetenlerinde nihayi hedefi tam da bu işte!!Atanan kayyumlardan da anlaşıldığı gibi... 8 6 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Seçimi seçimle kaldırmışlar 11 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Bizde kaldirılırsa beter oluruz hic degilse ölür kurtuluruz öbür türlü kurtulamayız dikta rejiminden 0 0 Yanıtla
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