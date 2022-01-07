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Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş - Son Dakika

Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş

07.01.2022 10:38

Kazakistan'da akaryakıt zammını protesto için halkın sokağa indiği 2 Ocak günü başlayan eylemler şiddetini yükselterek devam ediyor. Hükümetin istifası ve alınan tedbirler ülkede suların durulmasına yardımcı olmazken, 26 protestocunun yaşamını yitirdiği çatışmalarda 18 de kolluk kuvvetinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Paylaşılan kanlı bilançoda en dehşet verici olansa 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği bilgisiydi.

2 Ocak günü akaryakıt zamlarını protesto için sokağa inen binlerce kişinin başlattığı eylem Kazakistan'ı adeta yangın yerine çevirdi. Anbean büyüyen protestolar hükümetin istifasını getirirken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ek tedbirler alarak ülkede yükselen tansiyonu düşürmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı.

PROTESTOLARDA 18 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Ülke geneline yayılan OHAL kararı da protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaları sona erdirmezken bugün açıklanan kanlı bilançoya göre eylemlerde 26 silahlı eylemci kolluk kuvvetlerince öldürüldü. Eylemlere müdahale eden 18 polis hayatını kaybederken 748'i de yaralandı.

Kazakistan'daki protestolarda 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı

3 POLİS KAFASI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilerden en korkuncu ise 3 polisin eylemciler tarafından kafaları kesilerek öldürülmesiydi.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV: ANAYASAL DÜZEN BÜYÜK ÖLÇÜDE YENİDEN TESİS EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 3 bin kişinin gözaltına alındığı protestolar sonrasında bugün itibarıyla anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini açıkladı. Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.

Kazakistan'daki protestolarda 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı

DEVLET KURUMLARI KONTROL ALTINDA

Kazakistan İçişleri Bakanlığı da Almatı'da 3 bin kişinin gözaltına alındığını, devlet kurumlarına ait tüm binaların kontrol altına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazakistan'da ilan edilen olağanüstü hal kapsamında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonun sürdüğü belirtildi. Durumun kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, tüm kentlerdeki idare ve belediye binalarının temizlendiği ve ülke genelinde 70 kontrol noktasının oluşturulduğu aktarıldı.

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANIYOR?

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan'daki protestolarda 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı

TOKAYEV YARDIM İSTEMİŞTİ

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi. KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

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Son Dakika Dünya Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş - Son Dakika
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