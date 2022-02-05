Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı

Uzayda yaşamın varlığı kafalarda soru işareti olarak gizemini korurken ünlü komplo teoristi ve UFO uzmanı Scott C. Waring, bu kez "akıllı yaşam formunun yüzde yüz ispatı" diyerek yeni bir görüntüyle ortaya çıktı.

DİDİK DİDİK ARAŞTIRDI

Mars'taki uzay aracının gönderdiği görüntüleri didik didik araştıran Waring, yaklaşık 3 metre boyundaki pembe ten rengine sahip bir canlıya rastladığını iddia etti.

YERDE UZANDIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Söz konusu NASA'nın fotoğrafına bakan komplo teorisyenleri, siluetin yerde uzanan bir akıllı yaşam formuna ait olduğunu savundu. 2021'in nisan ayını ait olan görüntüyle ilgili Waring, dikkatli bakanların yerdeki ait izlerini dahi görebileceğini de söyledi.