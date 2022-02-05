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Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı - Son Dakika

Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı

05.02.2022 00:07
Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı

UFO uzmanı olarak kendini tanıtan Scott C. Waring, Mars'ta akıllı yaşam formu olduğuna dair kanıtlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez "akıllı yaşam formunun yüzde yüz ispatı" diyerek paylaştığı görüntüde Waring, yerde uzanan 3 metre boyunda pembe tenli bir canlının olduğunu ileri sürdü.

Uzayda yaşamın varlığı kafalarda soru işareti olarak gizemini korurken ünlü komplo teoristi ve UFO uzmanı Scott C. Waring, bu kez "akıllı yaşam formunun yüzde yüz ispatı" diyerek yeni bir görüntüyle ortaya çıktı.

DİDİK DİDİK ARAŞTIRDI

Mars'taki uzay aracının gönderdiği görüntüleri didik didik araştıran Waring, yaklaşık 3 metre boyundaki pembe ten rengine sahip bir canlıya rastladığını iddia etti.

Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın yüzde yüz ispatı diyerek paylaştı! Görenler inanamadı

YERDE UZANDIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Söz konusu NASA'nın fotoğrafına bakan komplo teorisyenleri, siluetin yerde uzanan bir akıllı yaşam formuna ait olduğunu savundu. 2021'in nisan ayını ait olan görüntüyle ilgili Waring, dikkatli bakanların yerdeki ait izlerini dahi görebileceğini de söyledi.

Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın yüzde yüz ispatı diyerek paylaştı! Görenler inanamadı
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Mars, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı - Son Dakika
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