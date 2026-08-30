KKTC Meclis Başkanı'ndan Gemi Kazası Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Meclis Başkanı'ndan Gemi Kazası Açıklaması

KKTC Meclis Başkanı\'ndan Gemi Kazası Açıklaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziya Öztürkler, kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "En büyük umudumuz, halen kayıp olan kişilerin bir an önce sağ salim bulunarak ailelerine kavuşmasıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşların büyük bir hassasiyetle görev başında olduğunu belirten Öztürkler, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek sürdürüldüğünü kaydetti. Öztürkler, "Ana vatan Türkiye'nin sağladığı katkı ve destek, zor zamanlarda ülkeler arasındaki güçlü dayanışmanın bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Yeni Turizm Limanı'nda oluşturulan kriz masasında yürütülen çalışmalara katılarak sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini aktardı. Benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, "En büyük umudumuz, halen kayıp olan kişilerin bir an önce sağ salim bulunarak ailelerine kavuşmasıdır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunuyorum. Kayıp vatandaşlardan gelecek güzel haberleri umutla bekliyoruz. Bu elim olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Meclis Başkanı, Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC Meclis Başkanı'ndan Gemi Kazası Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken... Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

19:46
Galatasaray taraftarından Leao’ya surat asan Kaan Ayhan’a tepki çığ gibi
Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi
19:29
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
19:08
Göztepe’de ’’Bu takıma ne oldu’’ dedirten performans
Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans
18:35
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 20:02:55. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC Meclis Başkanı'ndan Gemi Kazası Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement