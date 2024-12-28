Kosova\'da İlk Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildi

Dünya

KOSOVA, ilk maymun çiçeği vakasını doğruladı.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Batı Afrika'dan dönen 30 yaşındaki bir erkek hastada virüsün tespit edildiği belirtildi. Sağlık durumu stabil olan hastanın, tedavi altına alındığı bildirildi. Yetkililer, tespit edilen vakanın, paniğe yol açacak bir durum teşkil etmediğine dikkat çekti.