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Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler - Son Dakika

Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler

21.02.2022 12:00

Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Biden'ın işgal girişiminin olmaması halinde Putin ile görüşebileceği açıklamasına Beyaz Saray Sözcüsünden cevap geldi. Liderlerin prensip anlaşmasına vardığı ifade eden açıklamada, "Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler. İstenildiği anda yüz yüze ya da telefon görüşmesi yapılabilir. Henüz somut bir plan yok." sözlerine yer verdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti" ifadesini kullanmıştı.

RUSYA'NIN İŞGAL HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER

Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de belirtti.

"SOMUT BİR PLAN YOK"

Kremlin'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede, "Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler. İstenildiği anda yüz yüze ya da telefon görüşmesi yapılabilir. Diplomatik temas sürüyor. Henüz somut bir plan yok." ifadeleri yer aldı.

"PUTİN, BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK"

Ukrayna'daki son durumla ilgili ise Kremlin, "Ukrayna'da gerilim yükseliyor, Donbas'ta durum endişe verici. Putin bugün Rusya Güvenlik Kurulu'nda açıklama yapacak." açıklamasını yaptı.

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Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde Beyaz Saray'dan açıklama! Ukrayna'ya yönelik işgal olmazsa ABD Başkanı Joe Biden, Putin'le buluşacak Beyaz Saray'dan açıklama! Ukrayna'ya yönelik işgal olmazsa ABD Başkanı Joe Biden, Putin'le buluşacak

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