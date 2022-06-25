Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye üzerinden AB'ye mesaj verdi: Aday ülke olarak beklediler, egemen ülke haline geldiler - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye üzerinden AB'ye mesaj verdi: Aday ülke olarak beklediler, egemen ülke haline geldiler

25.06.2022 01:06

Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye aday ülke olarak kabul edilmesiyle ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye üzerinden AB'ye mesaj verdi. Türkiye'nin uzun süredir AB'ye aday ülke olarak beklediğini hatırlatan Peskov, "Bununla birlikte Türkiye'nin egemen bağımsız bir ülke haline geldiğini görüyoruz. Bu yüzden burada nüanslar mümkün" ifadesine yer verdi.

Peskov, Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye aday ülke olarak kabul edilmesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu konunun Avrupa'nın iç meselesi olduğunu belirten Peskov, bu süreçlerin Rusya'nın AB ile ilişkilerinin daha fazla bozulmasına yol açmamasının önemli olduğuna dikkati çekti.

"BİZİMLE İLİŞKİLERİNDE DAHA FAZLA SORUN ÇIKARMAMASI ÖNEMLİ"

Peskov, AB ile ilişkilerin zaten yeterince bozuk olduğunu hatırlatarak, "Bizim için bütün bu süreçlerin bize daha fazla sorun getirmemesi ve anılan ülkelerin (Ukrayna ve Moldova) bizimle ilişkilerinde daha fazla sorun çıkarmaması çok önemli. Zaten bu sorunlardan çok var" ifadesini kullandı.

"BUNUN OLMASINI GERÇEKTEN İSTEMEZDİK"

Ukrayna'nın adaylık statüsü ile ilgili söylenecek çok bir şey olmadığını, zaten her şeyin açık olduğunu kaydeden Peskov, Moldova'nın Avrupalılardan daha çok Avrupalı olmak istediğini ve bunun için bazı tedbirler almaya çalıştığını söyledi.

Peskov, "Birçok yönden Moldova, nedense bu adaylık statüsünü Rus karşıtlığı ile ilişkilendiriyor. Daha fazla Rus karşıtı olduklarında daha çok Avrupalıların onlardan hoşlanması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun olmasını gerçekten istemezdik." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EGEMEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Türkiye'de 20 yıl önce diplomat olarak çalıştığını hatırlatan Peskov, Türkiye'nin uzun süredir AB'ye aday ülke olarak beklediğini hatırlattı. Peskov, "Bununla birlikte Türkiye'nin egemen bağımsız bir ülke haline geldiğini görüyoruz. Bu yüzden burada nüanslar mümkün." diye konuştu.

KALİNİNGRAD BÖLGESİNE TRANSİT MAL GEÇİŞLERİ ENGELLENMESİ

Litvanya'nın Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik transit mal geçişlerini engellemesine karşılık alınacak önlemler hususundaki soruya da cevap veren Peskov, "Burada acele etmeye gerek yok ama aynı zamanda elbette yeterince kararlıyız. Kararlar verilmeden önce biraz zamana ihtiyaç var." diye konuştu.

Peskov, Rus yetkililerin olup bitenleri ciddi şekilde analiz ettiğini ve pozisyonlarını diğer ülkelere Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilettiğini belirterek, bu konuda kesinlikle haklı olduklarını ancak kısıtlama kararının iptal edilmesini dışlamadıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Moldova, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye üzerinden AB'ye mesaj verdi: Aday ülke olarak beklediler, egemen ülke haline geldiler - Son Dakika

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