Kurtulmuş, Lizbon Büyükelçiliği\'nde Koç\'tan bilgi alıp personele başarı diledi

Kurtulmuş, Lizbon Büyükelçiliği'nde Koç'tan bilgi alıp personele başarı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'deki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Büyükelçi Haldun Koç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve misyonda görev yapan personelin çalışmalarında üstün başarı dileklerini iletti.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'deki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz'deki resmi temaslarımız kapsamında Lizbon Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Haldun Koç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzde görev yapan personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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