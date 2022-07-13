Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdı

13.07.2022 17:28
Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdı

Kuzey Kore, Rusya ve Suriye'nin ardından Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdı.

Kuzey Kore, Rusya ve Suriye'nin ardından Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Denis Pushilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore'ye teşekkür ederek, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim" dedi.

PUTİN, SAVAŞTAN ÖNCE TANIDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşından önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını tanıdığını belirtmişti. Rusya'nın ardından Suriye'de Esad rejimi de Luhansk-Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığını açıklamıştı.


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Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut şehrinde ailelerinden uzakta görev yapan acil müdahale ekibi Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut şehrinde ailelerinden uzakta görev yapan acil müdahale ekibi ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (2) ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (2)
Kaynak: DHA

Kuzey Kore, Donetsk, Luhansk, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdı - Son Dakika

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