Lavrov ve Şeybani Moskova\'da Görüştü

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkent Moskova'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşunda Lavrov, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden yapılanma sürecine destek olmaya hazır olduklarını belirterek, "Moskova, Şam ile karşılıklı yarar sağlayan bağları güçlendirmeyi hedefliyor" dedi.

Tarafların, diplomatik temasları sürdürme ve tüm anlaşmaların envanterini çıkarma konusunda anlaştıklarını söyleyen Lavrov, "Rusya, Suriye'ye yönelik yaptırımları hiçbir zaman desteklemedi. Batı'nın yaptırımları kaldırması doğru yönde atılmış bir adım. Umuyoruz ki Suriye Cumhurbaşkanı, ekim ayında Moskova'daki Rusya-Arap Zirvesi'ne katılır" ifadelerini kullandı.

Şeybani ise yeni Suriye'yi temsil ettiklerini ve Rusya'yla doğru ilişkiyi kurmak istediklerini vurgulayarak "Birleşik ve güçlü Suriye için birçok fırsat var, umarız Rusya bu yolda bizim yanımızda durur" diye konuştu.