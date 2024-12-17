BELARUS Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, gelecek ay ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için resmen adaylık başvurusu yaptı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimde adaylığı için çalışmalarını yürüten inisiyatif grubunun başkanı Yuriy Senko, vekaletname ile gereken belgeleri Belarus Merkez Seçim Komisyonu'na sundu.
Son Dakika › Dünya › Lukaşenko Resmi Adaylık Başvurusunu Yaptı - Son Dakika
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