Orban'ın taktığı atkıda "Büyük Macaristan" haritası olduğu görüldü. Instagram'da paylaşılan görüntüleri ise Batı medyası, "Macaristan, Ukrayna'dan toprak mı istiyor" sorusuyla manşetlerine taşıdı.
Orban'ın üzerindeki atkıda yer alan "Büyük Macaristan" haritasında Ukrayna'nın yanı sıra Avusturya, Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya'dan da bölgeler buluyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ukrayna'dan tepki geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, "Macaristan'ın işgalci fikrini ortaya çıkarmak Ukrayna-Macaristan ilişkilerinin gelişmesine hiçbir katkı sağlamaz" dedi. Nikolenko ayrıca Macaristan'ın Ukrayna Büyükelçisi'ne de nota verileceğini aktardı.
Konuyla ilgili Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Orban, "Futbol siyaset demek değildir. Gerçekte olmayan şeylere itibar etmeyin. Macaristan milli takımı nerede yaşarlarsa yaşasınlar bütün Macar halkına aittir" ifadesini kullandı.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Dünya › Macaristan başbakanının taktığı atkı, gündem oldu! Üzerindeki haritaya tepki yağıyor - Son Dakika