Macaristan başbakanının taktığı atkı, gündem oldu! Üzerindeki haritaya tepki yağıyor

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Orban'ın taktığı atkıda "Büyük Macaristan" haritası olduğu görüldü. Instagram'da paylaşılan görüntüleri ise Batı medyası, "Macaristan, Ukrayna'dan toprak mı istiyor" sorusuyla manşetlerine taşıdı.

UKRAYNA'DAN BAŞKA ÜLKELER DE VAR

Orban'ın üzerindeki atkıda yer alan "Büyük Macaristan" haritasında Ukrayna'nın yanı sıra Avusturya, Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya'dan da bölgeler buluyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ukrayna'dan tepki geldi.

UKRAYNA'DAN TEPKİ GELDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, "Macaristan'ın işgalci fikrini ortaya çıkarmak Ukrayna-Macaristan ilişkilerinin gelişmesine hiçbir katkı sağlamaz" dedi. Nikolenko ayrıca Macaristan'ın Ukrayna Büyükelçisi'ne de nota verileceğini aktardı.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Konuyla ilgili Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Orban, "Futbol siyaset demek değildir. Gerçekte olmayan şeylere itibar etmeyin. Macaristan milli takımı nerede yaşarlarsa yaşasınlar bütün Macar halkına aittir" ifadesini kullandı.

İşte o fotoğraf: