Macaristan ve Slovakya İlişkilerinde Gerginlik
Macaristan ve Slovakya İlişkilerinde Gerginlik

21.04.2026 13:58
Macar Başbakan Magyar, Slovakya ile görüşmelerin şartlarını netleştirdi, Macar hakları öncelikli.

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Magyar görüşmeye ilişkin, "Slovakya'da yaşayan Macarları hapis cezasıyla tehdit eden yasaların yürürlükten kaldırılacağına dair güvence almadan ve gelecekte Beneš Kararnameleri ile 'toplu suçluluk' ilkesine dayanarak, Slovakya'daki Macar vatandaşların topraklarına el konulmayacağı açıkça ortaya konulmadan herhangi bir politika konusunda görüşmelere katılmayacağımızı net bir şekilde ifade ettim" dedi.

Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini" bildirdi. Magyar, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Slovakya'da yaşayan Macarları hapis cezasıyla tehdit eden yasaların yürürlükten kaldırılacağına dair güvence almadan ve ayrıca gelecekte Beneš Kararnameleri ile 'toplu suçluluk' ilkesine dayanarak Slovakya'daki Macar vatandaşların topraklarına el konulmayacağı açıkça ortaya konulmadığı sürece, herhangi bir politika konusundaki görüşmelere katılmayacağımızı net bir şekilde ifade ettim."

Slovakya Başbakanı'na, TISZA hükümetinin Macaristan–Slovakya ilişkilerini güçlendirmek ve Visegrád İşbirliği'ni yeniden canlandırmak için çalışacağını yeniden teyit ettim. Ancak bu konuların önce açıklığa kavuşturulması ve çözülmesi gerektiğini belirttim.

Robert Fico'ya, herhangi bir Macar hükümeti için Slovakya'daki Macar soydaşlarımızın haklarının korunmasının Macaristan–Slovakya ilişkilerinde en yüksek öncelik olduğunu vurguladım. Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Konseyi'nin yaklaşan toplantısında görüşmelere yüz yüze devam etme konusunda mutabık kaldık."

Kaynak: ANKA

Macaristan, Slovakya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macaristan ve Slovakya İlişkilerinde Gerginlik - Son Dakika

SON DAKİKA: Macaristan ve Slovakya İlişkilerinde Gerginlik - Son Dakika
