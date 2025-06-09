MALEZYA'nın Perak eyaletinde öğrencileri taşıyan otobüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Malezya'nın Perak eyaletindeki Gerik bölgesi yakınlarında öğrencileri taşıyan otobüs, otoyolda otomobille çarpıştı. Çarpışma nedeniyle otobüs devrildi, otomobil ise yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 14'ü üniversite öğrencisi 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Malezya'da Otobüs Kazası: 15 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?