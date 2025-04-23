Marmara Denizi\'nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nin 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili hazırladığı ön inceleme raporunda, " Deprem, sağ yanal doğrultu atımlı bir faylanma mekanizmasına sahiptir. Bu deprem dizisi ile kırılan alan, Marmara Denizi içerisinde sismik boşluk olarak tanımlanan ve kırılması beklenen fay parçalarının tümünü kapsamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

DEPREMLE İLGİLİ İLK RAPOR YAYIMLANDI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri tarafından Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili ön inceleme raporu hazırlandı.

Raporda şu ifadeler yer aldı: " Türkiye saati ile 12: 49: 09'da Silivri açıklarında Marmara Denizi içinde moment büyüklüğü (MW) 6.2 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, özellikle İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki tüm ilçeleri tarafından şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Depremin odak derinliği 13 km olarak ölçülmüştür ve sığ odaklı bir depremdir. Bununla birlikte, deprem Marmara Bölgesi ve hatta Ege Bölgesi'nin bazı illerinde de yoğun olarak hissedilmiştir.

Deprem episantrının Silivri'nin merkezine olan uzaklığı 25 km'dir. Depremin artçıları devam etmekte olup, en büyüğü saat 15: 12: 57 MW=5.2 olan bir artçı deprem mevcuttur. Toplam olan artçı deprem sayısı 16: 59: 57 itibariyle 85 olarak kaydedilmiştir. Depremin artçıları devam etmektedir. Şekil 1'de son 3 yılda Marmara Denizi ve civarındaki lokal magnitüdleri 3'ten büyük depremlerin lokasyon haritası görülmektedir.

"KIRILMASI BEKLENEN FAY PARÇALARININ TÜMÜNÜ KAPSAMAMAKTADIR"

Depremin moment tensör yöntemiyle odak mekanizması çözümü Şekil 2'de gösterilmiştir. Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içindeki kolu üzerinde, Orta ve Çınarcık havzalarının arasında yer alan Kumburgaz Havzası'nda meydana gelen deprem, sağ yanal doğrultu atımlı bir faylanma mekanizmasına sahiptir. Bu deprem dizisi ile kırılan alan, Marmara Denizi içerisinde sismik boşluk olarak tanımlanan ve kırılması beklenen fay parçalarının tümünü kapsamamaktadır. Depremlerin oluş zamanları ile ilgili kesin bilgi vermek mümkün olmamakla beraber, gerekli tedbirlerin alınması olası deprem zararlarının azaltılmasında faydalı olacaktır."