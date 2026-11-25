Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinde zırhlı para nakil aracını soyma girişimi başarısız olan maskeli 5 silahlı şüpheli, sığındıkları süpermarkette rehin aldıkları 30 kişiden 10'unu serbest bıraktı. Güvenlik güçlerinin içeride kalan 20 rehineyi kurtarmak için başlattığı operasyon ve müzakereler sürüyor.

Kolombiya'nın kuzeyindeki turistik Cartagena kentinin La Castellana Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinden para taşıyan zırhlı nakil aracını soymaya çalışan maskeli 5 silahlı şüpheli, güvenlik kamerası operatörlerinin panik butonuna basarak polise haber vermesi üzerine olay yerinden kaçtı. Polisin hızlı müdahalesi sonucu yakındaki bir süpermarkete sığınan şüpheliler, içerideki 30 kişiyi rehin aldı. Şüphelilerin aralarında yaşlı kadınlar ve bir çocuğun da bulunduğu 10 kişiyi serbest bırakmasının ardından süpermarkette 20 kişinin rehin tutulduğu bildirildi.

Bölgeye çok sayıda asker, polis ve özel harekat birimi sevk edilirken çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Polis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada içerideki vatandaşların hayatını korumanın öncelikleri olduğunu belirterek uzman ekiplerin güvenli bir çözüm için müzakere ve operasyon çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ise şüphelileri 'adi suçlular' olarak nitelendirerek, "Kolombiya halkına bu insanları kurtaracağımızın garantisini veriyorum" dedi.