Meksika'da 34 Kişiye Ait Cesetler Buzdolaplarında Bulundu - Son Dakika
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Meksika'da 34 Kişiye Ait Cesetler Buzdolaplarında Bulundu

Son Güncelleme: 15.08.2023 00:41

Meksika'nın Veracruz eyaletinde yapılan operasyonda, Poza Rica şehrindeki 5 evde yapılan aramalarda buzdolaplarında saklanmış halde 34 kişiye ait cesetler bulundu. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı. Operasyonun amacı, polise ateş açan silahlı bir grubun yakalanmasıydı. Cinayetlerin Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) tarafından işlendiği düşünülüyor.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde güvenlik güçleri, 34 kişiye ait cesetleri buzdolaplarında gizlenmiş halde buldu.

PARÇALAYIP POŞETLEMİŞLER

Meksika'nın Veracruz eyaletinde yer alan Poza Rica şehrinde emniyet güçleri, ordu ve savcılık personelinin ortak katılımıyla düzenlenen operasyonda 5 evde yapılan aramada buzdolaplarında saklanmış halde 34 kişiye ait ceset bulundu. Yetkililer, cesetlerin parçalanıp poşetlendiğini belirterek, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Meksika'da Buzdolaplarında Gizlenmiş 34 Ceset Bulundu

KARTEL İŞİ

Operasyonun polise ateş açan silahlı bir grubun yakalanması amacıyla başlatıldığı, ardından silahlı kişilerin sığındıkları evde yapılan aramada 14 cesedin bulunması üzerine operasyonun genişletildiği aktarıldı. Savcılık, operasyonda ayrıca suçlulara ait 1 araç, çeşitli silahlar ve bir miktar uyuşturucuya da el konulduğunu belirtti.

Cinayetlerin bölgede faaliyet gösteren ve çeşitli suçlara karıştığı bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) tarafından işlendiği düşünülüyor.

Kaynak: İHA
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