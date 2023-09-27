Meksika\'nın en zengin mahallerinde çok sayıda ceset ve ceset parçaları bulundu

Meksika'nın kuzeyindeki sanayi merkezi Monterrey ve çevresinde, ülkenin en zengin mahallelerinden bazıları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde ceset bulundu. Cesetlerin yanı sıra ceset parçalarının da bulunduğu bildirilirken, cansız bedenlerinuyuşturucu kartellerine mensup kişilere ait olabileceği tahmin ediliyor.

CESET PARÇALARI DOLU 5 TORBA BULUNDU

Nuevo Leon eyalet yetkilileri, en az yedi cesedin yanı sıra ceset parçaları dolu beş torbanın da bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, bazı cesetlerin parçalar halinde bulunması nedeniyle ölü sayısına ilişkin kesin bir rakam veremeyeceklerini belirtti.

UYUŞTURUCU KARTELLERİNE AİT OLABİLİR

Eyaletin üst düzey güvenlik yetkilisi Gerardo Palacios, cesetlerin, Tamaulipas eyaletindeki uyuşturucu kartellerine mensup kişilere ait olabileceğini düşündüklerini söyledi.