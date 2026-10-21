Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız - Son Dakika
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Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız

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Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
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Türkiye'nin ünlü börek zincirlerinden, 300'den fazla şubesi bulunan Bülent Börekçilik'in Söylemezler Çetesi tarafından ele geçirilmek istendiği iddiası iddianameye girdi. Şirketin sahibi Rıdvan Adıyaman'ın, eski ortağıyla yaşadığı hisse anlaşmazlığı nedeniyle "Hisseleri devretmezsen hem senin hem ailenin kafasını kopartacağız" sözleriyle tehdit edildiği öne sürüldü.

Türkiye'de bir dönem adı en çok konuşulan suç örgütlerinden biri olan Söylemezler Çetesi'nin, 300'den fazla şubesi bulunan Bülent Börekçilik'i ele geçirmek amacıyla şirketin sahibi Rıdvan Adıyaman'ı ölümle tehdit ettiği iddiası iddianameye girdi. Hisse anlaşmazlığı nedeniyle başlayan süreçte Adıyaman'a ve ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildiği belirtilirken, gizli tanığın "Bülent Börek'e ortak olacağız" ifadesi dikkat çekti.

HİSSELERİ PARASINI ÖDEYEREK DEVRALDI

Kamuoyunda "Söylemezler Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında örgütün güncel lideri olduğu öne sürülen Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 5'i tutuklu, 2'si firari toplam 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye giren şikâyet dilekçesine göre Bülent Börekçilik'in sahibi Rıdvan Adıyaman, ortağı Zeki Tutal'ın Türkiye'deki şirket üzerinde bulunan hisselerini bedelini ödeyerek devraldı.

Ancak bir süre sonra Tutal, devrettiği hisseleri yeniden almak istedi. Şikâyet dilekçesinde, Tutal'ın şirketle hukuki bağı kalmamasına rağmen maddi menfaat elde etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Adıyaman'ın hisseleri geri devretmeyi kabul etmemesi üzerine tehditlerin başladığı öne sürüldü.

"HEM SENİN HEM AİLENİN KAFASINI KOPARTACAĞIZ"

İddianameye göre 20 Kasım 2025'te Rıdvan Adıyaman'ı WhatsApp üzerinden arayan bir kişi, Söylemezler Çetesi adına aradığını söyleyerek Bülent Börekçilik hisselerini Zeki Tutal'a devretmesini istedi. Telefondaki kişinin, hisselerin devredilmemesi halinde Adıyaman'ı ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği belirtildi. Adıyaman'ın hisse devrini kabul etmemesi üzerine bu kez tehdit mesajları gönderildi. Mesajlarda, "Hisseleri devretmezsen hem senin hem ailenin kafasını kopartacağız. Siz öldünüz" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

AVRUPA'DAKİ ŞİRKETLERİN İÇİNİ BOŞALTTIKLARI İDDİASI

Rıdvan Adıyaman'ın Zeki Tutal ile ortaklığı, Bülent Börekçilik'in Avrupa'daki şubelerinde devam etti. Avrupa'daki faaliyetlerin diğer ortağı ise Hasan Silahtaroğlu'ydu.

Şikâyet dilekçesinde, Tutal ve Silahtaroğlu'nun Avrupa'daki şirketlerin içini boşalttıkları öne sürüldü. Satışlardan elde edilen gelirlerin şirket kasasına aktarılmadığı belirtildi. Ayrıca şirketlerin finansal ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle Adıyaman'dan 1 milyon 392 bin avro borç alındığı iddia edildi.

Alacağını tahsil edemediğini belirten Adıyaman, ölüm tehditlerinin artması üzerine 30 Haziran 2026'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikâyetçi oldu.

TANIK TEHDİT GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Bülent Börekçilik'te danışmanlık yapan Özbay Doğru da soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Doğru, Kasım 2025'te Rıdvan Adıyaman'ın çalışma odasında bulunduğu sırada yurt dışından bir telefon geldiğini anlattı. Adıyaman'ın kendisine telefon ekranını gösterdiğini ve arayan kişinin profilinde "Söylemezler" yazdığını söylediğini aktardı.

Telefon görüşmesinin odada duyulabilecek ses düzeyinde gerçekleştiğini belirten Doğru, karşı taraftaki kişinin Adıyaman'a "Hisseni devredeceksin, devretmezsen gerekeni yaparız" diyerek tehditte bulunduğunu duyduğunu ifade etti.

GİZLİ TANIK: BÜLENT BÖREK'E ORTAK OLACAĞIZ

İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden birini de "ŞİMŞEK-04" kod adlı gizli tanığın ifadeleri oluşturdu. Gizli tanık, Rıdvan Adıyaman ile eski ortakları arasında yaşanan ticari anlaşmazlığın Söylemezler suç örgütüne taşındığını öne sürdü. Tanık, kendisine "Bülent Börek'e ortak olacağız" denildiğini de iddia etti.

Tehdit SoruşturmasıSöylemezler ÇetesiAdıyamanTürkiyeGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Er ka Er ka:
    Bu ülkeden en güvenli şey. Fakir olmak. En azından çöken yok. 14 0 Yanıtla
    mehmet mehmet:
    iyide fakiride öldürdülermi. ağlayanı yok. mezar bile artık para ile. 2 0
  • mmjjkk mmjjkk:
    hale bak sanki dağ başında yaşıyoruz, bu ne cesaret ne cüret 7 0 Yanıtla
  • Muharrem BOZTEPE Muharrem BOZTEPE:
    gücü gücü yetene bir ülke olduk ülke yönetilemez duruma geldi 4 1 Yanıtla
    Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    hadi başka yere, beğenmiyorsan 0 1
  • 7v8v5v67rx 7v8v5v67rx:
    ALLAH bilir 0 0 Yanıtla
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