Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye 'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Meksika'dan gelen kurtarma köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti - Son Dakika

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