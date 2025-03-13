Mısır'dan Trump'a Takdir

(ANKARA) - Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze sakinlerinin bölgeyi terk etmesini talep etmediği"ne ilişkin sözlerini takdirle karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sırasında, bir soruya cevaben, "hiç kimsenin Gazze'den Filistinlileri kovmadığını" söyledi.

Trump'ın bu söyleminden sonra Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze sakinlerinin bölgeyi terk etmesini talep etmediğine ilişkin sözlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, "Bu tutum, Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşmesini önleme ihtiyacına ve Filistin meselesine adil, sürdürülebilir çözümler bulmanın önemine ilişkin bir anlayışı yansıtmaktadır" ifadesini kullandı.

İsrail'in son 17 ayda havadan ve karadan saldırılar düzenlediği ve bunun sonucunda on binlerce kişinin öldüğü Gazze'nin ABD'ye devredilmesini öneren Trump, daha önce de bölgedeki Filistinlilerin kalıcı olarak yerlerinden edilmesi gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine Arap liderler, bu ayın başında, Trump'ın "Orta Doğu Rivierası" vizyonunun aksine, Filistinlileri enklavdan çıkarmaktan kaçınacak olan Gazze için Mısır'ın 53 milyar dolarlık bir yeniden inşa planını kabul etmişti.