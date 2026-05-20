Modi ve Mattarella\'dan İş Birliği Vurgusu

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İtalya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Roma'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi. Modi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Roma'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştüm. Ticaret, yatırım ve kültürel bağlar da dahil olmak üzere Hindistan-İtalya dostluğuna ilişkin çeşitli konuları ele aldık. Ülkelerimizin yapay zeka, kritik mineraller, uzay ve nükleer enerji gibi alanlarda nasıl iş birliği yapabileceğini konuştuk" ifadelerini kulandı.