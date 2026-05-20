Modi ve Meloni: Stratejik İş Birliği Toplantısı

20.05.2026 13:24
Hindistan Başbakanı Modi, İtalya'da Meloni ile dostluk ve iş birliğini güçlendirme konularını görüştü.

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, İtalya'nın başkenti Roma'da Başbakan Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İtalya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Roma'da Başbakan Giorgia Meloni ile görüştü. Modi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meloni ile Hindistan-İtalya ilişkilerinin belirleyici bir aşamaya ulaştığına dair bir makale kaleme aldıklarını bildirdi. Meloni ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Modi, "Bizimki, yenilikçilik, ortak demokratik değerler ve geleceğe yönelik ortak bir vizyonla yönlendirilen Özel Stratejik Ortaklık. Roma'ya iner inmez Başbakan Meloni ile akşam yemeğinde bir araya gelme fırsatım oldu, ardından da ikonik Kolezyum'u ziyaret ettik. Bugün yapacağımız görüşmeleri dört gözle bekliyorum; bu görüşmelerde Hindistan ve İtalya arasındaki dostluğu nasıl güçlendirebileceğimiz konusundaki sohbetimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüşeceğini kaydeden Modi, "Bu ziyaret, özellikle Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) olmak üzere, Hindistan-İtalya iş birliğini nasıl güçlendirebileceğimize odaklanacak. 2025-2029 Ortak Stratejik Eylem Planı da gözden geçirilecek. Ayrıca, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Hindistan'ın çok taraflılığa ve küresel gıda güvenliğine olan bağlılığını güçlendireceğim" açıklamasını yaptı.

MELONI: HİNDİSTAN VE İTALYA ARASINDAKİ İLİŞKİ STRATEJİK ORTAKLIĞA DÖNÜŞTÜ

İtalya Başbakanı Meloni ise Modi'nin ziyaretiyle ilgili sanal medya hesabından, "Hindistan ve İtalya arasındaki ilişki artık belirleyici bir aşamaya ulaştı. Son yıllarda, bağlarımız eşi görülmemiş bir ivmeyle genişleyerek, samimi bir dostluktan, özgürlük ve demokrasi değerlerinin yanı sıra geleceğe dair ortak bir vizyon üzerine kurulu özel bir stratejik ortaklığa dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

