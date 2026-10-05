Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu - Son Dakika
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Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu

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Moskova\'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
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Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı drone saldırıları sürerken, Rus kanallarında dikkat çeken yeni görüntüler yayımlandı. Moskova çevresindeki bir petrol tesisini hedef aldığı belirtilen Ukrayna İHA'sı, hedefe yaklaşırken Rus askerlerinin omuzdan atılan hava savunma füzesiyle vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar kameralara yansıdı.

Rus kanalları tarafından servis edilen yeni görüntülerde, Moskova çevresindeki petrol rafinerilerini hedef alan bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA), Rus mobil hava savunma ekiplerince son anda vurularak etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

MANPADS İLE SON ANDA MÜDAHALE

Paylaşılan görüntülere göre, Ukrayna'ya ait FP/Liuity tipi kamikaze drone, bir petrol depolama tesisine çarpmak üzereyken hava savunma unsurları tarafından hedef alındı. Rus askerlerinin kullandığı 9K38 Igla serisi MANPADS (Omuzdan Atılan Hava Savunma Sistemi) ile gerçekleştirilen isabetli atış, İHA'yı havada imha ederek tesiste meydana gelebilecek olası bir patlamanın önüne geçti.

"İMKANSIZ GİBİ GÖRÜNEN GERÇEKÜSTÜ SAHNE"

Ukrayna'ya ait dronların Moskova semalarına kadar ulaşabilmesi ve bu tehditlere karşı omuzdan atılan füzeler ile Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin başkent üzerinde aktif olarak çatışmaya girmesi, savaşın ulaştığı yeni boyutu gözler önüne serdi. Askeri kaynaklar ve bölge kanalları, cephe hattından yüzlerce kilometre uzakta yaşanan bu hareketliliği, öngörülmesi zor olan "gerçeküstü bir sahne" olarak nitelendirdi.

İhlas Haber AjansıMoskovaRusyaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Münir pekel Münir pekel:
    Fon haberleri buhar oldu uyutun helal 0 2 Yanıtla
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