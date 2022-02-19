Üye Girişi
Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü - Son Dakika

Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü

19.02.2022 13:23
Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü

Almanya'nın Münih kentinde dün başlayan Münih Güvenlik Konferansı 2022'de yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Almanya'nın Münih kentinde dün başlayan Münih Güvenlik Konferansı 2022'de yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Yarına kadar devam edecek konferansta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü.

Konferansa katılmak için yola çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson uçakta "Bugünkü mesajım, bu felaketi önlemek için hala zaman olduğudur, diploması galip gelebilir. ve Münih'e götüreceğim mesaj bu" açıklamasını yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, konferansın ilk gününde dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya Devlet Başkanı Levits, Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ve Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü.ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, BELARUS MUHALEFET LİDERİYLE GÖRÜŞTÜABD Savunma Bakanı Antony Blinken, dün Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya ile görüşerek "Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsihanouskaya ile bir kez daha görüşmek harika. Belarus'ta demokrasinin ve ülkelerinin geleceğine ilişkin vizyonları olanların yanındayız" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün 'Ukrayna Krizi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek Erdoğan'ı aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıl dönümünü münasebetiyle kutladığını ifade etti.


Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü
Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü
Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü
Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü
YORUMLAR
500
Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü Münih Güvenlik konferansı Rusya-Ukrayna krizi gölgesinde başladı Münih Güvenlik konferansı Rusya-Ukrayna krizi gölgesinde başladı Son dakika... Yemen hükümeti: Siyasi ve ekonomik, iki yönlü bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz Son dakika... Yemen hükümeti: Siyasi ve ekonomik, iki yönlü bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz

Muhalefet, Almanya, Belarus, Münih, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
13:19 5 litrelik yağ 92,5 TL olunca, vatandaşlar TMO mağazalarını doldurdu
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:09 Üzerine güdümlü füze atılan Mehmetçik'in soğukkanlılığı: Kaçmayın sakin olun!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
13:05 Nişanlısıyla tartıştı ölmek istedi! Babasının silahını kullandı
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:34 Aile yıkıldı: Oğullarının ölümüne neden olan sürücüye sadece 3 yıl ceza verildi
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:31 Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 13:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement