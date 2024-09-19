Nasrallah\'tan Büyük Katliam Uyarısı

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HİZBULLAH lideri Hasan Nasrallah, bu hafta Lübnan'da iletişim cihazlarında meydana gelen patlamaların ardından ilk kez konuştu. Nasrallah, "Ülke genelinde büyük bir katliama, eşi benzeri görülmemiş bir katliama tanık olduk. Bunun için söze, değerlendirmeye ve duruşa ihtiyaç var" dedi.

Hizbullah lideri Nasrallah, yaptığı konuşmada İsrail'in 5 bin kişiyi öldürme girişiminde bulunduğunu, tüm çatışma kurallarını çiğnediğini belirterek, "Beni bugün konuşmaya iten şey, son iki gün içinde meydana gelen olaylardır ve bu da söz söylemeyi, bir değerlendirme yapmayı ve bir duruş sergilemeyi gerektirmektedir. Ülke genelinde büyük bir katliama, eşi benzeri görülmemiş bir katliama tanık olduk. Lübnan hükümetine, Sağlık Bakanlığına, hastanelere, sağlık merkezlerine, sağlık kurumlarına, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ediyoruz. Hastanelerini bize açan ve bize yardım eden Suriye hükümetine teşekkür ediyoruz. İsrailliler tüm çatışma kurallarını çiğnediler. İki gün içinde ve her seferinde sadece bir dakika içinde İsrail 5 binden fazla insanı öldürmeye teşebbüs ettiler. Salı günü yaşananlar, ne insani ne de etik düzeyde hiçbir şeyi dikkate almaksızın tüm yasaların ve kırmızı çizgilerin ihlalidir" dedi.

'DAHA KÖTÜSÜYLE YÜZLEŞMEYE HAZIRLANACAĞIZ'

Nasrallah, daha güçlü olacaklarını ve daha kötüsüne hazırlanacaklarını vurgulayarak, "İsrail'in hedefi büyük ölçüde engellenmiştir. Çeşitli araştırma komiteleri kurduk ve olası tüm senaryoları inceliyoruz. Evet, sert ve ağır bir darbe aldık. Düşman, toplumun farklı katmanlarında yaygın olan sivil cihazları kullandı ve Çarşamba günü bu eylemi, yerlerini umursamadan iletişim cihazlarını havaya uçurarak tekrarladı. Bazı patlamalar hastanelerde, pazarlarda, kamuya açık yollarda, evlerde ve çoğunlukla sivillerin yaşadığı yerlerde meydana geldi. Düşmeyeceğiz. Daha güçlü olacağız ve daha kötüsüyle yüzleşmeye hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'GAZZE DESTEK CEPHESİNİ DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in Gazze'ye desteği durdurmaya çalıştığını ifade ederek, "Düşman ilk günden bu yana Lübnan destek cephesini her türlü yıldırma yöntemini kullanarak durdurmaya çalışıyor. Lübnan cephesini Gazze cephesinden ayırma girişimi ve topyekun savaş tehditleri sürekli tekrarlanmaktadır. Son operasyonlar bu bağlamın bir parçasıdır. Düşmana şunu söylüyoruz, Lübnan cephesi Gazze'deki savaş sona erene kadar durmayacaktır. Bunu neredeyse 12 aydır söylüyoruz. Tüm bu katliamlara, bu yaralılara, bu fedakarlıklara rağmen söylüyorum: engeller ve fedakarlıklar ne olursa olsun, Lübnan'daki direniş Gazze'ye, Batı Şeria'ya ve Filistin'e olan desteğini durdurmayacaktır" diye konuştu.