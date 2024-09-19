Nasrallah'tan Büyük Katliam Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Nasrallah'tan Büyük Katliam Uyarısı

Nasrallah\'tan Büyük Katliam Uyarısı

Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan'da yaşanan patlamalar sonrası büyük bir katliama tanık olduklarını belirtti.

19.09.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HİZBULLAH lideri Hasan Nasrallah, bu hafta Lübnan'da iletişim cihazlarında meydana gelen patlamaların ardından ilk kez konuştu. Nasrallah, "Ülke genelinde büyük bir katliama, eşi benzeri görülmemiş bir katliama tanık olduk. Bunun için söze, değerlendirmeye ve duruşa ihtiyaç var" dedi.

Hizbullah lideri Nasrallah, yaptığı konuşmada İsrail'in 5 bin kişiyi öldürme girişiminde bulunduğunu, tüm çatışma kurallarını çiğnediğini belirterek, "Beni bugün konuşmaya iten şey, son iki gün içinde meydana gelen olaylardır ve bu da söz söylemeyi, bir değerlendirme yapmayı ve bir duruş sergilemeyi gerektirmektedir. Ülke genelinde büyük bir katliama, eşi benzeri görülmemiş bir katliama tanık olduk. Lübnan hükümetine, Sağlık Bakanlığına, hastanelere, sağlık merkezlerine, sağlık kurumlarına, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ediyoruz. Hastanelerini bize açan ve bize yardım eden Suriye hükümetine teşekkür ediyoruz. İsrailliler tüm çatışma kurallarını çiğnediler. İki gün içinde ve her seferinde sadece bir dakika içinde İsrail 5 binden fazla insanı öldürmeye teşebbüs ettiler. Salı günü yaşananlar, ne insani ne de etik düzeyde hiçbir şeyi dikkate almaksızın tüm yasaların ve kırmızı çizgilerin ihlalidir" dedi.

'DAHA KÖTÜSÜYLE YÜZLEŞMEYE HAZIRLANACAĞIZ'

Nasrallah, daha güçlü olacaklarını ve daha kötüsüne hazırlanacaklarını vurgulayarak, "İsrail'in hedefi büyük ölçüde engellenmiştir. Çeşitli araştırma komiteleri kurduk ve olası tüm senaryoları inceliyoruz. Evet, sert ve ağır bir darbe aldık. Düşman, toplumun farklı katmanlarında yaygın olan sivil cihazları kullandı ve Çarşamba günü bu eylemi, yerlerini umursamadan iletişim cihazlarını havaya uçurarak tekrarladı. Bazı patlamalar hastanelerde, pazarlarda, kamuya açık yollarda, evlerde ve çoğunlukla sivillerin yaşadığı yerlerde meydana geldi. Düşmeyeceğiz. Daha güçlü olacağız ve daha kötüsüyle yüzleşmeye hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'GAZZE DESTEK CEPHESİNİ DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in Gazze'ye desteği durdurmaya çalıştığını ifade ederek, "Düşman ilk günden bu yana Lübnan destek cephesini her türlü yıldırma yöntemini kullanarak durdurmaya çalışıyor. Lübnan cephesini Gazze cephesinden ayırma girişimi ve topyekun savaş tehditleri sürekli tekrarlanmaktadır. Son operasyonlar bu bağlamın bir parçasıdır. Düşmana şunu söylüyoruz, Lübnan cephesi Gazze'deki savaş sona erene kadar durmayacaktır. Bunu neredeyse 12 aydır söylüyoruz. Tüm bu katliamlara, bu yaralılara, bu fedakarlıklara rağmen söylüyorum: engeller ve fedakarlıklar ne olursa olsun, Lübnan'daki direniş Gazze'ye, Batı Şeria'ya ve Filistin'e olan desteğini durdurmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Hasan Nasrallah, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nasrallah'tan Büyük Katliam Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:02:26. #1.11#
SON DAKİKA: Nasrallah'tan Büyük Katliam Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement