NATO'dan Özel Görev Gücü Planı - Son Dakika
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NATO'dan Özel Görev Gücü Planı

NATO\'dan Özel Görev Gücü Planı

NATO, AB ile iş birliğini artırmak için özel bir görev gücü kurmayı planlıyor.

07.11.2024 11:12
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB ile iş birliğini geliştirmek için 'özel bir görev gücü' kurmayı planladığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşı verilecek ortak yanıt hakkında telefon görüşmesi yaptı. Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yoon ile Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi konusunu ele aldıklarını söyleyerek, bu eylemi 'küresel güvenlik için bir dönüm noktası' olarak değerlendirdi.

Rutte, Kuzey Kore birliklerinin birkaç gün içinde Ukrayna'ya karşı savaşa girmesinin beklendiğini kaydederek, NATO'nun artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla AB ile iş birliğini geliştirmek için 'özel bir görev gücü' kurmayı planladığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Kuzey Kore, Politika, Güvenlik, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO'dan Özel Görev Gücü Planı - Son Dakika

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