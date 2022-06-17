NBA'da şampiyon Golden State Warriors

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in final serisinde Golden State Warriors, Boston Celtics'i 4-2 geçerek şampiyon oldu.

Final serisinin Boston'da oynanan 6. karşılaşmayı Warriors 103-90 kazanarak 7. NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Celtics evindeki karşılaşmaya hızlı başlayıp 14-2'lik bir skor yakaladıysa da, Warriors'un arayı kapatıp öne geçmesi uzun sürmedi. Skor Celtics lehine 22-16 iken Warriors 21-0'lık bir seri yakaladı ve durumu lehine çevirerek skoru 37-22 yaptı. Celtics bundan sonra maç boyunca farkı hiç 8 sayının altına indiremedi.

Warriors'tan Stephen Curry 34 sayı, 7 rebound ve 7 asistle maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Bu 34 yaşındaki Curry'nin ilk NBA Final MVP'liği oldu.

En çok şampiyon olan 3. takım

Bu California eyaleti takımının son 8 yıldaki 4. şampiyonluğu.

Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım oldu.

Golden Satte Warriors'un koçu Steve Kerr ise oyunculuk döneminde kazandığı 5 şampiyonluğun üstüne, Warriors ile koç olarak 4. şampiyonluğuna uzandı.

Warriors 2021-2022 sezonundan önce en son 2019'da NBA finallerine yükselmişti. Toronto Raptors ile oynadığı final serisinin 5. maçında yıldız oyuncuları Kevin Durant ve Klay Thompson'ın ciddi şekilde sakatlanmalarının ardından, 6. maçta şampiyonluğu Raptors'a kaptırmıştı.