Nepal'de helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Nepal'de helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

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Nepal'de Katmandu yakınlarında bir helikopter kazası meydana geldi. Air Dynasty şirketine ait Eurocopter AS350 tipi helikopter, kalkıştan üç dakika sonra düştü. Kazada dört Çinli yolcu ve bir Nepalli pilot hayatını kaybetti. Nuwakot bölgesinde gerçekleşen kaza, iki hafta önce 18 kişinin öldüğü uçak kazasının ardından yaşandı. Bu olay, Nepal'deki hava güvenliği endişelerini artırdı.

07.08.2024 14:31  Güncelleme: 14:47
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Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeybatısındaki dağlık bölgede meydana gelen helikopter kazasında helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Nuwakot bölgesi yöneticisi Krishna Prasad Humagai, enkaz alanından dört erkek ve bir kadının cesetlerinin çıkarıldığını bildirdi.

Yetkili, polis ve ordu kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve operasyona yardımcı olmak üzere iki kurtarma helikopterinin de gönderildiğini açıkladı.

Kaza yeri, Katmandu'nun kuzeybatısındaki ormanlık bir dağda bulunan Suryachaur bölgesinde.

Helikopter, yerel saatle 13:54'te Katmandu uluslararası havalimanından havalanmış ve Syaprubeshi kasabasına doğru yol almaktaydı.

Nepal Sivil Havacılık Kurumu'nun açıklamasına göre, Nepal merkezli Air Dynasty şirketine ait Eurocopter AS350 tipi helikopter, kalkıştan sadece üç dakika sonra kuleyle iletişimini kaybetti.

Yetkililer, dört yolcunun Çin vatandaşı, pilotun ise Nepalli olduğunu belirtti.

Bu kaza, iki hafta önce Katmandu havalimanından kalkıştan hemen sonra düşen ve 18 kişinin ölümüne, tek kurtulan pilot dışında tüm yolcuların yaralanmasına neden olan yolcu uçağı kazasının ardından meydana geldi.

Saurya Havayolları'na ait uçaktaki Yemenli bir yolcu dışında, yardımcı pilot dahil tüm yolcular Nepalliydi.

Havalimanı yetkilileri, çoğunluğu mekanik veya havayolu çalışanı olan yolcuları taşıyan ve bakım çalışmaları için Nepal'in en kalabalık ikinci şehri Pokhara'ya giden Bombardier CRJ 200 uçağının düşüşüyle ilgili hükümet tarafından bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Nepal'de helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
Nepal'de helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
Nepal\'de helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Nepal'de helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hüseyin bilge: Ulan bizene nepalden, haber dünyayı ilgilendirse neyse 0 0 Yanıtla

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