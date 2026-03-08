Netanyahu: İran'ı Bölme Amacımız Yok - Son Dakika
Netanyahu: İran'ı Bölme Amacımız Yok

Netanyahu: İran\'ı Bölme Amacımız Yok
08.03.2026 10:29
Netanyahu, saldırıların İran'ı zayıflatmayı hedeflediğini, İran'ı bölme planlarının olmadığını belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, " İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. İsrail basınına konuşan Netanyahu, saldırılarla İran yönetimini zayıflatmayı hedeflediklerini ve bunun için planları olduğunu bildirdi. Netanyahu, "İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok" ifadesini kulandı.

İran halkına seslenerek yönetime karşı ayaklanmaya çağıran Netanyahu, saldırılarla hedef aldıkları İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarından da teslim olmalarını istedi. Netanyahu, İsrail ordusunun Tahran'da hava kontrolünü neredeyse tümüyle sağladığını ileri sürerek, çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar düzenleyeceklerini söyledi.

Lübnan ile ilgili de açıklama yapan Netanyahu, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Beyrut yönetiminin sorumluluğunda olduğunu, aksi takdirde Lübnan'ın felaketle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Kaynak: DHA

Netanyahu: İran'ı Bölme Amacımız Yok

SON DAKİKA: Netanyahu: İran'ı Bölme Amacımız Yok - Son Dakika
