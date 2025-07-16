Suriye'nin Süveyda şehrindeki Dürzileri koruma bahanesiyle Şam'a hava saldırıları gerçekleştirmeye başlayan İsrail, pek çok noktayı vururken, İsrail-Suriye sınırında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Suriye'ye girmeyin" çağrısına rağmen Dürziler yola koyuldu.
Suriye'ye doğru ilerleyen yüzlerce Dürzi sınırı geçmeye başladı. Çok sayıda Dürzi'nin Suriye'ye doğru girdiği anlar kameralara yansırken, İsrail'den henüz bir adım gelmedi.
Öte yandan Dürzilere çağrıda bulunan Netanyahu, "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi. Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?